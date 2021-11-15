https://tr.sputniknews.com/20211115/ingiliz-polisi-liverpoolda-hastane-onunde-yasanan-patlamanin-teror-saldirisi-oldugunu-duyurdu-1050812635.html
İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu
İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu
İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele birimi, bugün Liverpool'daki bir hastane önünde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın terör olayı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:25+0300
2021-11-15T14:25+0300
2021-11-15T14:38+0300
patlama
liverpool
dünya
ingiltere
terör
taksi
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İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele ekibi, bugün sabah saatlerinde Liverpool kentindeki bir hastane önünde meydana gelen patlamanın terör olayı olduğunu duyurdu.Kuzeybatı Terörle Mücadele Polisi şefi Russ Jackson, düzenlediği basın toplantısında saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği bilgisini verdi.Jackson, "Cihazın nasıl yapıldığını, olayın motivasyonunu ve başka birinin dahli olup olmadığını anlamak için soruşturmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Liverpool Woman's Hospital önündeki bir takside meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.Terörle Mücadele Polisi, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210301/ingilterede-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-kontrollu-bir-sekilde-patlatildi-1043924124.html
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patlama, liverpool, ingiltere, terör, taksi
İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu
14:25 15.11.2021 (güncellendi: 14:38 15.11.2021)
İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele birimi, bugün Liverpool'daki bir hastane önünde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın terör olayı olduğunu açıkladı.
İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele ekibi, bugün sabah saatlerinde Liverpool kentindeki bir hastane önünde meydana gelen patlamanın terör olayı olduğunu duyurdu.
Kuzeybatı Terörle Mücadele Polisi şefi Russ Jackson, düzenlediği basın toplantısında saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
Jackson, "Cihazın nasıl yapıldığını, olayın motivasyonunu ve başka birinin dahli olup olmadığını anlamak için soruşturmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde Liverpool Woman's Hospital önündeki bir takside meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
Terörle Mücadele Polisi, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirmişti.