https://tr.sputniknews.com/20211115/ingiliz-polisi-liverpoolda-hastane-onunde-yasanan-patlamanin-teror-saldirisi-oldugunu-duyurdu-1050812635.html

İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu

İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu

İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele birimi, bugün Liverpool'daki bir hastane önünde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın terör olayı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:25+0300

2021-11-15T14:25+0300

2021-11-15T14:38+0300

patlama

liverpool

dünya

ingiltere

terör

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050813208_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38b4581d81d614a31ca7e8c24b19fd03.jpg

İngiliz emniyetine bağlı terörle mücadele ekibi, bugün sabah saatlerinde Liverpool kentindeki bir hastane önünde meydana gelen patlamanın terör olayı olduğunu duyurdu.Kuzeybatı Terörle Mücadele Polisi şefi Russ Jackson, düzenlediği basın toplantısında saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiği bilgisini verdi.Jackson, "Cihazın nasıl yapıldığını, olayın motivasyonunu ve başka birinin dahli olup olmadığını anlamak için soruşturmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Liverpool Woman's Hospital önündeki bir takside meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.Terörle Mücadele Polisi, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210301/ingilterede-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-kontrollu-bir-sekilde-patlatildi-1043924124.html

liverpool

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patlama, liverpool, ingiltere, terör, taksi