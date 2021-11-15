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İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir
İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir
İngiltere'ye zehirli bir plastik atık dalgası getirmekle suçlanan ıslak mendiller, nehirleri ve denizleri temizlemeye yönelik hükümet planları uyarınca... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:35+0300
2021-11-15T15:35+0300
yaşam
ingiltere
çevre kirliliği
islak mendil
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Birleşik Krallık’ta milletvekillerine göre, her yıl kullanılan 11 milyar ıslak mendilin yüzde 90’ından fazlası plastik içeriyor. Bu hafta hükümet, plastik ıslak mendillerin, sürdürülebilir alternatiflerle değişmeye zorlayan bir yasak çıkarıp çıkarmayacağını belirleyecek.Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, bakanlar ayrıca tütün firmalarının sigara izmaritlerinin temizlenme maliyetini ödemelerinin gerekip gerekmediği konusunda ve tek kullanımlık plastik çatal-bıçak, tabak ve bardakların yasaklanmasına ilişkin kararlarını da açıklayacaklar.Kanalizasyondaki tıkanıklıkların yüzde 93’ünden ıslak mendillerin sorumlu olduğuna inanılıyor ve temizlenmesi yılda 100 milyon sterline mal oluyor. Üreticiler, ürünlerini yanlış bir şekilde yıkanabilir olarak etiketledikleri için milletvekilleri tarafından eleştirildi.Bu ayın başlarında, İşçi Milletvekili Fleur Anderson, plastik ıslak mendillerin yasaklanmasını isteyen bir Özel Üyeler Yasasını sundu ve Deniz Koruma Derneği’nin 2005’ten 2020’ye kadar ortalama 100 metre kumsal başına 1.7 ıslak mendilden 18 ıslak mendile bir artış gördüğü bildirildiğinden, sorunun büyüdüğünü söyledi: “Bu plastikler yerel deniz ortamımıza ve su sistemlerimize bu kadar büyük hacimlerde girdiğinde, hasar kesinlikle yıkıcıdır. Küresel olarak, her yıl sadece plastik atıklardan yüz milyon hayvan ölüyor”
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ingiltere, çevre kirliliği, islak mendil

İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir

15:35 15.11.2021
ıslak mendil
ıslak mendil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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İngiltere'ye zehirli bir plastik atık dalgası getirmekle suçlanan ıslak mendiller, nehirleri ve denizleri temizlemeye yönelik hükümet planları uyarınca yasaklanabilir.
Birleşik Krallık’ta milletvekillerine göre, her yıl kullanılan 11 milyar ıslak mendilin yüzde 90’ından fazlası plastik içeriyor. Bu hafta hükümet, plastik ıslak mendillerin, sürdürülebilir alternatiflerle değişmeye zorlayan bir yasak çıkarıp çıkarmayacağını belirleyecek.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, bakanlar ayrıca tütün firmalarının sigara izmaritlerinin temizlenme maliyetini ödemelerinin gerekip gerekmediği konusunda ve tek kullanımlık plastik çatal-bıçak, tabak ve bardakların yasaklanmasına ilişkin kararlarını da açıklayacaklar.
Kanalizasyondaki tıkanıklıkların yüzde 93’ünden ıslak mendillerin sorumlu olduğuna inanılıyor ve temizlenmesi yılda 100 milyon sterline mal oluyor. Üreticiler, ürünlerini yanlış bir şekilde yıkanabilir olarak etiketledikleri için milletvekilleri tarafından eleştirildi.
Bu ayın başlarında, İşçi Milletvekili Fleur Anderson, plastik ıslak mendillerin yasaklanmasını isteyen bir Özel Üyeler Yasasını sundu ve Deniz Koruma Derneği’nin 2005’ten 2020’ye kadar ortalama 100 metre kumsal başına 1.7 ıslak mendilden 18 ıslak mendile bir artış gördüğü bildirildiğinden, sorunun büyüdüğünü söyledi: “Bu plastikler yerel deniz ortamımıza ve su sistemlerimize bu kadar büyük hacimlerde girdiğinde, hasar kesinlikle yıkıcıdır. Küresel olarak, her yıl sadece plastik atıklardan yüz milyon hayvan ölüyor”

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