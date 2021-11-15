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İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü
İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü
İngiltere'de hastane önünde duran bir takside patlama meydana geldi. Olayda yolcu hayatını kaybetti, taksici ise hafif yaralandı. İngiliz medyasında taksicinin... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T06:39+0300
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dünya
ingiltere
patlama
taksi
liverpool
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İngiltere'nin Liverpool kentinde patlama paniği yaşandı. Bir taksi, hastanenin önüne geldikten kısa süre sonra patladı.Polis, takside bulunan erkek yolcunun hayatını kaybettiğini şoförün ise hafif yaralandığını duyurdu.İngiltere basınında yer alan iddialara göre şoför, yolcunun bombalı düzeneği ayarladığını fark ettikten sonra kendini araçtan dışarı attı ve sonra kapıları kilitledi. Ardından da patlama yaşandı.Yolcunun yakınlardaki bir katedralde düzenlenen anma etkinliğine gitmek istediği de iddialar arasında.Terörle mücadele ekipleri, düzenledikleri baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. Patlamanın 'terör olayı' ilan edilmediği ancak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.3 kişi gözaltına alındıKuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.
ingiltere
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ingiltere, patlama, taksi, liverpool

İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü

06:39 15.11.2021
© AAİngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü
İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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İngiltere'de hastane önünde duran bir takside patlama meydana geldi. Olayda yolcu hayatını kaybetti, taksici ise hafif yaralandı. İngiliz medyasında taksicinin bomba düzeneğini farkettikten sonra kendini araçtan atıp kapıyı kilitlediği ve olası faciayı önlediği belirtiliyor.
İngiltere'nin Liverpool kentinde patlama paniği yaşandı. Bir taksi, hastanenin önüne geldikten kısa süre sonra patladı.
Polis, takside bulunan erkek yolcunun hayatını kaybettiğini şoförün ise hafif yaralandığını duyurdu.
İngiltere basınında yer alan iddialara göre şoför, yolcunun bombalı düzeneği ayarladığını fark ettikten sonra kendini araçtan dışarı attı ve sonra kapıları kilitledi. Ardından da patlama yaşandı.
Yolcunun yakınlardaki bir katedralde düzenlenen anma etkinliğine gitmek istediği de iddialar arasında.
Terörle mücadele ekipleri, düzenledikleri baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. Patlamanın 'terör olayı' ilan edilmediği ancak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

3 kişi gözaltına alındı

Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.
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