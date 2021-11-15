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https://tr.sputniknews.com/20211115/ingilterede-teror-tehdit-seviyesi-ciddiye-yukseltildi-1050824129.html
İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi
İngiltere'de ulusal terör tehdidi seviyesinin 'önemli'den 'ciddi'ye yükseltildiği bildirildi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:12+0300
2021-11-15T18:14+0300
dünya
ingiltere
mi5
terör
terör saldırısı
liverpool
priti patel
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün Liverpool'da bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın 'terör olayı' ilan edilmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ulusal terör tehdidi seviyesinin ciddiye yükseltildiğini açıkladı.İngiltere'de 'kritik', 'ciddi', 'önemli', 'orta' ve 'düşük' olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.'Kritik' seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken, 'ciddi' seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.Milletvekilinin öldürülmesi ve hastanedeki patlama "terör olayı" ilan edilmiştiİngiltere’de 1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki David Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın "terör eylemi" olduğu açıklanmıştı.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de Amess'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, parlamenterlerin karşı karşıya kaldığı tehdidin artık 'önemli' düzeyde kabul edildiğini bildirmişti.Liverpool kentinde dün bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın da 'terör olayı' olduğu bildirilmiş, yolcu tarafından araca bir patlayıcının getirildiği ve daha sonra araçta meydana gelen patlama sonucu bu kişinin öldüğü kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211115/ingilterede-hastane-onundeki-aracta-patlama-1-kisi-oldu-1050798595.html
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ingiltere, mi5, terör, terör saldırısı, liverpool, priti patel

İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

18:12 15.11.2021 (güncellendi: 18:14 15.11.2021)
© REUTERS / PHIL NOBLEİngiltere'de terör tehdit seviyesi ciddiye yükseltildi
İngiltere'de terör tehdit seviyesi ciddiye yükseltildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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İngiltere'de ulusal terör tehdidi seviyesinin 'önemli'den 'ciddi'ye yükseltildiği bildirildi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün Liverpool'da bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın 'terör olayı' ilan edilmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, ulusal terör tehdidi seviyesinin ciddiye yükseltildiğini açıkladı.
İngiltere'de 'kritik', 'ciddi', 'önemli', 'orta' ve 'düşük' olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.
'Kritik' seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken, 'ciddi' seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.
Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

Milletvekilinin öldürülmesi ve hastanedeki patlama "terör olayı" ilan edilmişti

İngiltere’de 1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki David Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın "terör eylemi" olduğu açıklanmıştı.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de Amess'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, parlamenterlerin karşı karşıya kaldığı tehdidin artık 'önemli' düzeyde kabul edildiğini bildirmişti.
Liverpool kentinde dün bir hastanenin önündeki takside meydana gelen patlamanın da 'terör olayı' olduğu bildirilmiş, yolcu tarafından araca bir patlayıcının getirildiği ve daha sonra araçta meydana gelen patlama sonucu bu kişinin öldüğü kaydedilmişti.

İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
DÜNYA
İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü
06:39
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