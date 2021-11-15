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İngiltere'den Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralini inşa edecek olan Kalyon'a finansman
İngiltere'den Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralini inşa edecek olan Kalyon'a finansman
İngiltere İhracat Kredi Kurumu (UKEF), Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralinin inşa edecek olan Kalyon Holding'e 217 milyon sterlin sağlayacağını... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:33+0300
2021-11-15T11:33+0300
ekonomi
ingiltere
güneş enerjisi
santral
kalyon holding
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İngiltere'nin ihracat kredi kuruluşu UKEF, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi için Kalyon Holding'e finansman sağlayacağını açıkladı.Reuters'ta yer alan habere göre Kalyon Enerji'nin Karapınar'da inşa edeceği 1.35 gigawatt enerji kapasiteli güneş enerjisi santrali için yaklaşık 217 milyon sterlin (291.4 milyon dolar) ayrıldı.Haberde, projenin finansman koordinatörlüğünü uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın yürüteceği belirtildi.İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, yaptığı açıklamada, "200 milyon sterlin değerindeki destekle 2 milyon Türk hanesine güneş enerjisi tedarik edilmesine yardımcı oluyoruz" dedi.Trevelyan, "UKEF'in finansmanı, diğer ülkeleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik ediyor ve İngiltere'deki yeşil istihdam destekli bir toparlanmayı güçlendirecek işletmeler için yeni pazarlar açıyor" ifadelerini kullandı.Diğer yandan UKEF'ten yapılan açıklamada, santralin yılda 1.5 milyon ton karbon salınımını önleyeceği ve 2022 yılı sonuna kadar Türkiye'nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 oranında artıracağı vurgulandı.
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ingiltere, güneş enerjisi, santral, kalyon holding

İngiltere'den Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralini inşa edecek olan Kalyon'a finansman

11:33 15.11.2021
© REUTERSgüneş santrali
güneş santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS
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İngiltere İhracat Kredi Kurumu (UKEF), Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralinin inşa edecek olan Kalyon Holding'e 217 milyon sterlin sağlayacağını duyurdu.
İngiltere'nin ihracat kredi kuruluşu UKEF, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi için Kalyon Holding'e finansman sağlayacağını açıkladı.
Reuters'ta yer alan habere göre Kalyon Enerji'nin Karapınar'da inşa edeceği 1.35 gigawatt enerji kapasiteli güneş enerjisi santrali için yaklaşık 217 milyon sterlin (291.4 milyon dolar) ayrıldı.
Haberde, projenin finansman koordinatörlüğünü uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın yürüteceği belirtildi.
İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, yaptığı açıklamada, "200 milyon sterlin değerindeki destekle 2 milyon Türk hanesine güneş enerjisi tedarik edilmesine yardımcı oluyoruz" dedi.
Trevelyan, "UKEF'in finansmanı, diğer ülkeleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik ediyor ve İngiltere'deki yeşil istihdam destekli bir toparlanmayı güçlendirecek işletmeler için yeni pazarlar açıyor" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan UKEF'ten yapılan açıklamada, santralin yılda 1.5 milyon ton karbon salınımını önleyeceği ve 2022 yılı sonuna kadar Türkiye'nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 oranında artıracağı vurgulandı.
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