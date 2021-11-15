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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/insaatta-can-veren-atanmamis-ogretmen-altunun-nisani-vardi-yuzuk-parasi-icin-calisiyordu-1050825394.html
'İnşaatta can veren atanmamış öğretmen Altun’un nişanı vardı, yüzük parası için çalışıyordu'
'İnşaatta can veren atanmamış öğretmen Altun’un nişanı vardı, yüzük parası için çalışıyordu'
Vanlı öğretmen Fedai Altun, KPSS’den 83 puan almasına rağmen atanamayınca nişan yüzüğü alabilmek için inşaatta çalışırken can verdi. Hüzünlü hikayesini beraber... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T19:04+0300
2021-11-15T19:04+0300
akşam postasi
kpss
öğretmen
fedai altun
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Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: “İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim”
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: “İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim”
"Ailece çalıştık onu okuttuk, çobanlık yaptık inşaatlarda yattım Fedai için. Bu çocuklar okumuş çocuklar hakları yerde kalmasın" diyen Ferdi Altun, şunları söyledi: “Babası 23 yaşındaydı vefat ettiğinde, o da şimdi babasının yaşında öldü.. Ben ve amcam çalıştık onu bu günlere getirebildik. 2 defa KPSS’yi kazandı 80.55 ve 83.00 puan aldı. Torpil istersen ben elimden geleni yaparım dedim ama Fedai, ‘’ben kimsenin hakkına giremem. Kendi hakkım ve irademle gireceğim’’ dedi. Okurken çalışması için bir yere göndermedik. Ben Konya’da çalışıyordum onun Malatya’ya gittiğinden haberim olmadı. Babam elektrik işinde çalışmasını istemiyordu birkaç defa da söylemişti. Fedai, babama ‘’beni bu kadar büyüttünüz ben de size yardımcı olmak istiyorum nişan parasını çıkartacağım’’ demiş. Parasını hazırlamıştık yüzüğünü almıştık eğer ölmeseydi cumartesi günü nişanlanacaktı. Öğretmen olana kadar maddi hiçbir şeye karışmasını istemiyorduk.”'Sorumlu herkes cezasını çekecek'“Tedbir filan hiç almamışlar bana dediklerine göre başkalarını kurtarabilmek için kendi canını vermiş. Eldiven olsa böyle olmazmış. İşini yapmak için elinde kullandığı malzeme de demirmiş zaten elektriği çeken bir malzeme. Onunla birlikte halı saha kurmayı planlıyorduk. Fedai kadar iyi bir insan tanımadık. Çok adaletli birisiydi ben bile birisine söylenmemesi gereken bir şey söylesem haksızsın, bu şekilde konuşmaya hakkın yok derdi. Sonuna kadar hakkını savunacağız, herkes cezasını çekecek. Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte hakkını aramak için Ankara’ya iki defa gitti. Biz cahiliz ama o öyle değildi, okumuştu. Ben 7 yaşından beri çobanlık yaptım, inşaatlarda çalıştım onu okutabilmek için. Başka gençleri kaybetmeyelim devlete sesleniyorum en azından önlem alsınlar. Bu çocukların hakkı yerde kalmasın. Bizim canımız yandı diğer insanların canı yanmasın.”
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Atilla Güner
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kpss, öğretmen, fedai altun, аудио

'İnşaatta can veren atanmamış öğretmen Altun’un nişanı vardı, yüzük parası için çalışıyordu'

19:04 15.11.2021
AKŞAM POSTASI
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: “İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim”
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Vanlı öğretmen Fedai Altun, KPSS’den 83 puan almasına rağmen atanamayınca nişan yüzüğü alabilmek için inşaatta çalışırken can verdi. Hüzünlü hikayesini beraber büyüdüğü kuzeni Ferdi Altun, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
"Ailece çalıştık onu okuttuk, çobanlık yaptık inşaatlarda yattım Fedai için. Bu çocuklar okumuş çocuklar hakları yerde kalmasın" diyen Ferdi Altun, şunları söyledi:
“Babası 23 yaşındaydı vefat ettiğinde, o da şimdi babasının yaşında öldü.. Ben ve amcam çalıştık onu bu günlere getirebildik. 2 defa KPSS’yi kazandı 80.55 ve 83.00 puan aldı. Torpil istersen ben elimden geleni yaparım dedim ama Fedai, ‘’ben kimsenin hakkına giremem. Kendi hakkım ve irademle gireceğim’’ dedi. Okurken çalışması için bir yere göndermedik. Ben Konya’da çalışıyordum onun Malatya’ya gittiğinden haberim olmadı. Babam elektrik işinde çalışmasını istemiyordu birkaç defa da söylemişti. Fedai, babama ‘’beni bu kadar büyüttünüz ben de size yardımcı olmak istiyorum nişan parasını çıkartacağım’’ demiş. Parasını hazırlamıştık yüzüğünü almıştık eğer ölmeseydi cumartesi günü nişanlanacaktı. Öğretmen olana kadar maddi hiçbir şeye karışmasını istemiyorduk.”

'Sorumlu herkes cezasını çekecek'

“Tedbir filan hiç almamışlar bana dediklerine göre başkalarını kurtarabilmek için kendi canını vermiş. Eldiven olsa böyle olmazmış. İşini yapmak için elinde kullandığı malzeme de demirmiş zaten elektriği çeken bir malzeme. Onunla birlikte halı saha kurmayı planlıyorduk. Fedai kadar iyi bir insan tanımadık. Çok adaletli birisiydi ben bile birisine söylenmemesi gereken bir şey söylesem haksızsın, bu şekilde konuşmaya hakkın yok derdi. Sonuna kadar hakkını savunacağız, herkes cezasını çekecek. Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte hakkını aramak için Ankara’ya iki defa gitti. Biz cahiliz ama o öyle değildi, okumuştu. Ben 7 yaşından beri çobanlık yaptım, inşaatlarda çalıştım onu okutabilmek için. Başka gençleri kaybetmeyelim devlete sesleniyorum en azından önlem alsınlar. Bu çocukların hakkı yerde kalmasın. Bizim canımız yandı diğer insanların canı yanmasın.”
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