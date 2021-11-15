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iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı
iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı
Rus lüks aksesuar üreticisi Caviar, üzerinde 80 milyon yıllık gerçek bir T-Rex dinozor dişinin bulunduğu, fiyatı 9 bin 150 dolar olan bir iPhone 13 Pro Max... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:18+0300
2021-11-15T13:18+0300
yaşam
apple
t-rex
caviar
iphone 13
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Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın resimlerinin üzerinde olduğu 3310'lar ve 18 ayar altın kaplamalı lüks akıllı telefonlar üreten Caviar, bu kez de dinozor meraklılarını sevindirecek bir ürün geliştirdi.Türkiye’deki satış fiyatı 18 bin lirayı bulan iPhone 13 Pro Max, şirketin ellerinde daha da değerlendi.Caviar’ın ürettiği altın kaplama yeni modelde 80 milyon yıllık bir T-rex dişi parçası kullanıldı. Telefonun üzerindeki dinozor görselinin göz kısmı kehribar taşından yapıldı. Dinozorun dişlerinden biri de gerçek. Tyrannophone isimli ürün, firmanın Tera koleksiyonundan bir parça ve sadece 7 adet bulunuyor. ‘Tera’ kelimesi ise eski Yunanca ‘canavar’ anlamına geliyor.Firmanın ürünle ilgili açıklamasında, "Canavarın yırtıcı gülümsemesi yalnızca görsel amaçlı değil, aynı zamanda ayrıcalık ve eşsizlik unsuru, zira tiranozorun dişlerinden biri gerçek. Telefonda 80 milyon yaşında bir tiranozorun dişinden bir parça mevcut" ifadeleri kullanıldı.'Güç sembolü'Açıklamada ayrıca, "Caviar tasarımcıları bu antik canavarı ‘evcilleştirmeniz’ ve onu gücünüz, kuvvetiniz ve dünyadaki hakimiyetinizin bir sembolü haline getirmeniz için bir fırsat sunuyor" ifadelerine yer verildi.Telefonun iPhone 13 Pro Max modeli 9 bin 150 dolara, iPhone 13 Pro modeli ise 8 bin 610 dolara satılıyor.Bu arada dev, etçil bir tür olan bu dinozorun dişine nereden ulaşıldığı bilgisi de verilmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211102/applein-kurucu-ortagi-wozniak-iphone-12-ve-13-arasindaki-farki-anlayamadim-1050413236.html
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apple, t-rex, caviar, iphone 13

iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı

13:18 15.11.2021
© Fotoğraf : caviar.globalRus lüks aksesuar üreticisi Caviar, üzerinde 80 milyon yıllık gerçek bir T-Rex dinozor dişinin bulunduğu, fiyatı 9 bin 150 dolar olan bir iPhone 13 Pro Max üretti.
Rus lüks aksesuar üreticisi Caviar, üzerinde 80 milyon yıllık gerçek bir T-Rex dinozor dişinin bulunduğu, fiyatı 9 bin 150 dolar olan bir iPhone 13 Pro Max üretti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : caviar.global
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Rus lüks aksesuar üreticisi Caviar, üzerinde 80 milyon yıllık gerçek bir T-Rex dinozor dişinin bulunduğu, fiyatı 9 bin 150 dolar olan bir iPhone 13 Pro Max üretti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın resimlerinin üzerinde olduğu 3310'lar ve 18 ayar altın kaplamalı lüks akıllı telefonlar üreten Caviar, bu kez de dinozor meraklılarını sevindirecek bir ürün geliştirdi.
Türkiye’deki satış fiyatı 18 bin lirayı bulan iPhone 13 Pro Max, şirketin ellerinde daha da değerlendi.
Caviar’ın ürettiği altın kaplama yeni modelde 80 milyon yıllık bir T-rex dişi parçası kullanıldı. Telefonun üzerindeki dinozor görselinin göz kısmı kehribar taşından yapıldı. Dinozorun dişlerinden biri de gerçek. Tyrannophone isimli ürün, firmanın Tera koleksiyonundan bir parça ve sadece 7 adet bulunuyor. ‘Tera’ kelimesi ise eski Yunanca ‘canavar’ anlamına geliyor.
Firmanın ürünle ilgili açıklamasında, "Canavarın yırtıcı gülümsemesi yalnızca görsel amaçlı değil, aynı zamanda ayrıcalık ve eşsizlik unsuru, zira tiranozorun dişlerinden biri gerçek. Telefonda 80 milyon yaşında bir tiranozorun dişinden bir parça mevcut" ifadeleri kullanıldı.

'Güç sembolü'

Açıklamada ayrıca, "Caviar tasarımcıları bu antik canavarı ‘evcilleştirmeniz’ ve onu gücünüz, kuvvetiniz ve dünyadaki hakimiyetinizin bir sembolü haline getirmeniz için bir fırsat sunuyor" ifadelerine yer verildi.
Telefonun iPhone 13 Pro Max modeli 9 bin 150 dolara, iPhone 13 Pro modeli ise 8 bin 610 dolara satılıyor.
Bu arada dev, etçil bir tür olan bu dinozorun dişine nereden ulaşıldığı bilgisi de verilmiyor.
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