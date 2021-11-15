https://tr.sputniknews.com/20211115/irak-belarus-polonya-sinirinda-sikisip-kalan-vatandaslari-icin-geri-donus-ucuslari-duzenleyecek-1050830135.html

Irak, Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kalan vatandaşları için geri dönüş uçuşları düzenleyecek

Irak, Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kalan vatandaşları için geri dönüş uçuşları düzenleyecek

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Sahaf, “Irak’a kendi istedikleri için geri dönmeyi dileyenler için ilk uçuş Belarus’tan 18 Kasım’da düzenlenecek”... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T21:39+0300

2021-11-15T21:39+0300

2021-11-15T21:39+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

belarus

irak

göçmen

göçmen krizi

uçuş

açıklama

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El Sahaf, söz konusu Minsk-Bağdat uçuşu ile kaç Irak vatandaşının ülkelerine dönebileceği konusunda bilgi vermedi ancak, ‘sınırda sıkışıp kalmış ve kendi istekleri ile dönmek isteyen 571 vatandaşları olduğunu belirlediklerini’ kaydetti.Ayrıca, alınan birtakım önlemlerin Iraklıların Belarus’a uçuş gerçekleştirmesini sınırladığını belirten Irak Dışişleri Sözcüsü, “Ancak sorun şu ki şimdi de bazıları Türkiye, Katar, BAE ve Mısır üstünden aktarmalı uçuş yapıyor” diye ekledi.Daha önce Türkiye; Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının kendi havalimanlarından Belarus’a uçmalarına yasak getirmişti. Belarus’un havayolu şirketi Belavia da Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda, Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme kararı aldı.Suriye’nin özel havayolu şirketi Cham Wings Airlines’ın cumartesi günü Minsk uçuşlarını askıya aldığı biliniyor.Belarus-Polonya sınırında gerilim, binlerce Ortadoğulu göçmenin Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başladığı geçen pazartesiden beri yüksek.Varşova ve Brüksel, Polonya sınırında gözlenen göçmen krizinin suçlusunu Belarus liderliği ilan etmiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarının karşılığı olarak, göçmenleri Polonya sınırına gitmeleri için cesaretlendirmekle suçluyorlar. Minsk, bu suçlamaları defalarca reddetti.Rusya da, kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üstünden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rus Dışişleri yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikaları ile söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batı’yı sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya’nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.

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belarus, irak, göçmen, göçmen krizi, uçuş, açıklama