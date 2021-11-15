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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/irak-belarus-polonya-sinirinda-sikisip-kalan-vatandaslari-icin-geri-donus-ucuslari-duzenleyecek-1050830135.html
Irak, Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kalan vatandaşları için geri dönüş uçuşları düzenleyecek
Irak, Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kalan vatandaşları için geri dönüş uçuşları düzenleyecek
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Sahaf, “Irak’a kendi istedikleri için geri dönmeyi dileyenler için ilk uçuş Belarus’tan 18 Kasım’da düzenlenecek”... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:39+0300
2021-11-15T21:39+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
irak
göçmen
göçmen krizi
uçuş
açıklama
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El Sahaf, söz konusu Minsk-Bağdat uçuşu ile kaç Irak vatandaşının ülkelerine dönebileceği konusunda bilgi vermedi ancak, ‘sınırda sıkışıp kalmış ve kendi istekleri ile dönmek isteyen 571 vatandaşları olduğunu belirlediklerini’ kaydetti.Ayrıca, alınan birtakım önlemlerin Iraklıların Belarus’a uçuş gerçekleştirmesini sınırladığını belirten Irak Dışişleri Sözcüsü, “Ancak sorun şu ki şimdi de bazıları Türkiye, Katar, BAE ve Mısır üstünden aktarmalı uçuş yapıyor” diye ekledi.Daha önce Türkiye; Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının kendi havalimanlarından Belarus’a uçmalarına yasak getirmişti. Belarus’un havayolu şirketi Belavia da Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda, Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme kararı aldı.Suriye’nin özel havayolu şirketi Cham Wings Airlines’ın cumartesi günü Minsk uçuşlarını askıya aldığı biliniyor.Belarus-Polonya sınırında gerilim, binlerce Ortadoğulu göçmenin Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başladığı geçen pazartesiden beri yüksek.Varşova ve Brüksel, Polonya sınırında gözlenen göçmen krizinin suçlusunu Belarus liderliği ilan etmiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarının karşılığı olarak, göçmenleri Polonya sınırına gitmeleri için cesaretlendirmekle suçluyorlar. Minsk, bu suçlamaları defalarca reddetti.Rusya da, kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üstünden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rus Dışişleri yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikaları ile söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batı’yı sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya’nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.
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belarus, irak, göçmen, göçmen krizi, uçuş, açıklama

Irak, Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kalan vatandaşları için geri dönüş uçuşları düzenleyecek

21:39 15.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukМигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе
Мигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Sahaf, “Irak’a kendi istedikleri için geri dönmeyi dileyenler için ilk uçuş Belarus’tan 18 Kasım’da düzenlenecek” dedi.
El Sahaf, söz konusu Minsk-Bağdat uçuşu ile kaç Irak vatandaşının ülkelerine dönebileceği konusunda bilgi vermedi ancak, ‘sınırda sıkışıp kalmış ve kendi istekleri ile dönmek isteyen 571 vatandaşları olduğunu belirlediklerini’ kaydetti.
Ayrıca, alınan birtakım önlemlerin Iraklıların Belarus’a uçuş gerçekleştirmesini sınırladığını belirten Irak Dışişleri Sözcüsü, “Ancak sorun şu ki şimdi de bazıları Türkiye, Katar, BAE ve Mısır üstünden aktarmalı uçuş yapıyor” diye ekledi.
Daha önce Türkiye; Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarının kendi havalimanlarından Belarus’a uçmalarına yasak getirmişti. Belarus’un havayolu şirketi Belavia da Türkiye ve BAE’den gerçekleştireceği uçuşlara, söz konusu iki ülkenin yetkili makamlarının isteği doğrultusunda, Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme kararı aldı.
Suriye’nin özel havayolu şirketi Cham Wings Airlines’ın cumartesi günü Minsk uçuşlarını askıya aldığı biliniyor.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, binlerce Ortadoğulu göçmenin Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başladığı geçen pazartesiden beri yüksek.
Varşova ve Brüksel, Polonya sınırında gözlenen göçmen krizinin suçlusunu Belarus liderliği ilan etmiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarının karşılığı olarak, göçmenleri Polonya sınırına gitmeleri için cesaretlendirmekle suçluyorlar. Minsk, bu suçlamaları defalarca reddetti.
Rusya da, kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üstünden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rus Dışişleri yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikaları ile söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batı’yı sorumluluk almaya çağırıyor.
Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya’nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.
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