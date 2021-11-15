https://tr.sputniknews.com/20211115/iranin-guneyinde-5-buyuklugunde-deprem--1050822537.html

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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iran

deprem

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211114/iranin-guneyinde-65-buyuklugunde-deprem-1050786336.html

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iran, deprem