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https://tr.sputniknews.com/20211115/iranin-guneyinde-5-buyuklugunde-deprem--1050822537.html
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:25+0300
2021-11-15T17:25+0300
2021-11-15T17:27+0300
iran
deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211114/iranin-guneyinde-65-buyuklugunde-deprem-1050786336.html
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iran, deprem
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem 17:25 15.11.2021 (güncellendi: 17:27 15.11.2021)
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,
merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi.
Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla
6.4 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.