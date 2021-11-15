https://tr.sputniknews.com/20211115/is-makinalari-sanayicileri-sektorde-buyuk-talep-olusacak-ama-en-buyuk-sorun-nitelikli-eleman-1050826019.html

İş makinaları sanayicileri: Sektörde büyük talep oluşacak ama en büyük sorun nitelikli eleman

İş makinaları sanayicileri: Sektörde büyük talep oluşacak ama en büyük sorun nitelikli eleman

İMDER’in düzenlediği etkinlikte iş ve inşaat sektörünün durumunu değerlendiren ELKON CEO’su Mustafa Alpagut “Nitelikli eleman bulmakta maalesef çok... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T19:43+0300

2021-11-15T19:43+0300

2021-11-15T19:43+0300

ekonomi

türkiye

tekirdağ

çerkezköy

organize sanayi bölgesi (osb)

iş makineleri

elkon

çerkezköy osb

imder

putzmeister

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050825952_0:194:1600:1094_1920x0_80_0_0_8d3489fe626c23cc8d8976972fc3f1bc.jpg

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER)’in düzenlediği etkinlikte, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, iş ve inşaat makinaları sektörünün son durumunu değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı olan Organize Sanayi Bölgesi’nde ELKON ve Putzmeister firmalarının üretim tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Özgen, imalatçıların pandemi döneminde yaşadığı krizlerden bahsederek, güncel döviz kuru ışığında, iç ve dış piyasadaki mevcut durum ile sanayiciler için yapılması gerekenleri anlattı.ELKON ve Putzmeister firmalarının CEO’ları Mustafa Alpagut ve Ali Bilgiç’in de bulunduğu toplantıda, piyasanın en büyük eksiği de masaya yatırıldı.‘Rusya, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere toplamda 133 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz’Pandemi döneminde yaşanan gelişmelerden bahseden Özgen, “Pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyar 385 milyon dolar değerinde ihracat kaydettik. İthalat rakamlarımız ise 812 milyon dolar oldu. İhracat-ithalat dengesinde ülkemize katkı sunan ender sektörlerden biriyiz. Avrupa’nın 7’nci, dünyanın ise 11’inci büyük pazarı olan Türk iş makinaları sektörü olarak Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarları başta olmak üzere toplamda 133 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anda üretimde Avrupa’nın 10’uncu büyük ülkesi konumundayız. Yüksek mühendislik kabiliyeti ile ürettiğimiz üstün kaliteli makinalarla küresel rekabette önemli bir oyuncuyuz. İMDER olarak, üyelerimizle birlikte teknolojimiz ve standartlarımız sayesinde dünyada her zaman lider konumda olmayı hedeflemekteyiz” dedi.Her geçen gün büyüyen bir taleple karşı karşıya olduklarını belirten Özgen, üretim kapasitelerini ve mesaileri artırarak bu taleplere yetişmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.‘Zor koşullar altında iş yapmayı da öğrendik, krizi fırsata çevirmeliyiz’Salgın döneminde dünyada oluşan global krizi fırsata çevirmek için de harekete geçtiklerini belirten Özgen, pandemi döneminde tedarik zincirlerinin kırıldığını, tüm dünyanın büyük sorunlarla karşılaştığını hatırlatarak, “İş ve inşaat makinaları sektörü olarak zor koşullar altında iş yapmayı da öğrendik. Üretim kalitesi ve ekonomik yapısı olarak dünyanın en güçlü firmalarına sahibiz. Sanayicimizin gücü ve devletimizin desteği ile dünyadaki krizi fırsata çevirip, ülkemizi iş ve inşaat makinaları sektörün üretim üssü haline getirir, ülkemize yüksek katma değer kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.‘Avantajlarımız var, iyi değerlendirirsek Türkiye kazanır’Türkiye’nin iş ve inşaat makinaları sektöründe dünyanın üretim üssü olma potansiyeli taşıdığına dikkat çekilen toplantıda, “Global kırılmalar sektörümüze fırsat yarattı. Avrupa Birliği ülkeleri yakın coğrafyada tedarik zinciri oluşturmaya çalışıyor. Bu durumda jeopolitik durum ve ciddi üretim altyapımız bize fırsatlar yaratıyor. AB üyesi olmasak bile onların kurallarının biliyor ve uyguluyoruz. Sektörümüz dünyada sektör devleri ile işbirlikleri kuruyor. Bunlar bizim için avantaj. Bize dünyadaki büyük rakiplerden iş teklifleri geliyor. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek ülkemiz kazanır” açıklamasında bulunuldu.‘Sektörde büyük bir talep oluşacak; 2023 yılında ‘5 milyar dolar’ ihracat hedefimiz var’Dünyada ekonomik büyüme ivmesinin önemli ölçüde pozitif anlamda devam edileceğinin öngörüldüğü etkinlikte, “Ekonomik aktörlerde 2022 yılında dünya ekonomisi yüzde 5 büyüyecek, dünya ticareti ise yüzde 7 artacak öngörüsü hâkim. İş ve inşaat makinaları olarak hedeflerimizi bu verilere göre planlıyoruz. Hem AB’de hem ABD’de oldukça büyük mali gelişmeler var. Başta altyapı olmak üzere çok ciddi yatırımlar gerçekleştirecekler. Trilyonlarca dolar ve eurodan oluşan kaynak ayırdılar. Dünyada çark dönecek ve sektörde büyük bir talep oluşacak” açıklaması yapıldı.Sektörün dünyadaki gelişmeleri dikkate aldığını ve operasyonlarını buna göre artırdıklarının belirtildiği toplantıda, 2023 yılı için ‘5 milyar dolar’ ihracat hedefi dikkat çekti.‘En büyük sorunumuz nitelikli eleman bulmak’Özgen, dünyada iş ve inşaat makinalarında ‘Türk ürünü’ dendiği zaman artık akla ‘kalite’ geldiğini ifade ederken, ELKON CEO’su Mustafa Alpagut ise şu açıklamada bulundu:Putzmeister CEO'su Ali Bilgiç ise aynı konuya değinerek, “600 çalışanımız var ve bu sayıyı 750'ye çıkarmak istiyoruz. En büyük sorunumuz ise nitelikli eleman bulmak. Ücret politikamız çok yüksek ancak nitelikli eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Dünyadaki operasyonlarımıza gönderebileceğimiz teknik elemanlarına 15-25 bin TL aralığında maaş vermeyi düşünüyoruz” dedi.

tekirdağ

çerkezköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

türkiye, tekirdağ, çerkezköy, organize sanayi bölgesi (osb), iş makineleri, elkon, çerkezköy osb, imder, putzmeister, türkiye iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği, ali bilgiç, mustafa alpagut