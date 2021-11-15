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İsrail yıl sonuna kadar on binlerce Rus turistin gelmesini bekliyor
İsrail yıl sonuna kadar on binlerce Rus turistin gelmesini bekliyor
İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yıl sonuna kadar ülkeye on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini belirtti. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T00:20+0300
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koronavirüs
israil
rus turist
aşı
koronavirüs
sputnik v
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İsrail’in iki doz Sputnik V aşısı ile aşılanan yabancılara sınırlarını açmayı planladığı 15 Kasım öncesinde açıklama yapan Razvozov, 2021 sonuna kadar İsrail’e on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini ifade etti.İsrailli bakan, “Rusya'dan gelecek olan turistler dört gözle bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşılarla aşılanan turistlere sınırların açılmasının ilk on gününde (1-10 Kasım) İsrail'e 23 bine yakın yabancı turist giriş yaptı” dedi ve “2021 sonuna kadar ve Noel tatilinde buna benzer sayıda Sputnik V aşısı yaptıran konuklarımızı da ağırlayacağımızı umuyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/kremlin-sputnik-v-ve-sputnik-lightin-etkinligi-kanitlandi-1050383394.html
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israil, rus turist, aşı, koronavirüs, sputnik v

İsrail yıl sonuna kadar on binlerce Rus turistin gelmesini bekliyor

00:20 15.11.2021
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yıl sonuna kadar ülkeye on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini belirtti.
İsrail’in iki doz Sputnik V aşısı ile aşılanan yabancılara sınırlarını açmayı planladığı 15 Kasım öncesinde açıklama yapan Razvozov, 2021 sonuna kadar İsrail’e on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini ifade etti.
İsrailli bakan, “Rusya'dan gelecek olan turistler dört gözle bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşılarla aşılanan turistlere sınırların açılmasının ilk on gününde (1-10 Kasım) İsrail'e 23 bine yakın yabancı turist giriş yaptı” dedi ve “2021 sonuna kadar ve Noel tatilinde buna benzer sayıda Sputnik V aşısı yaptıran konuklarımızı da ağırlayacağımızı umuyorum” dedi.
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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