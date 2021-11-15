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https://tr.sputniknews.com/20211115/istanbul-surlari-dijitale-aktarildi-1050809512.html
İstanbul surları dijitale aktarıldı
İstanbul surları dijitale aktarıldı
Tarihi yarımadayı çevreleyen ve İstanbul'un en büyük tarihi mimari yapısı olan surlar, dijitale taşındı. Artık surlara dair bütün bilgilere internet sitesi... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:35+0300
2021-11-15T13:35+0300
2021-11-15T13:34+0300
yaşam
istanbul
fatih
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İstanbul'un surları tüm detaylarıyla internet ortamına taşındı.Unesco Miras Listesinde olan surların, gelecek nesillere tüm ayrıntıları ile aktarılması için 4 yıldır çalışma yapılıyordu. Tarihi surların fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri dijitale taşındı.2017 yılında Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı tarafından başlatılan 'İstanbul surları' projesinin sonuna gelindi.Araştırma sonucu elde edilen surlara ait tüm bilgi ve belgelere, istanbulsurlari.ku.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
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istanbul, fatih
İstanbul surları dijitale aktarıldı
Tarihi yarımadayı çevreleyen ve İstanbul'un en büyük tarihi mimari yapısı olan surlar, dijitale taşındı. Artık surlara dair bütün bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
İstanbul'un surları
tüm detaylarıyla internet ortamına taşındı. Unesco Miras Listesinde olan surların, gelecek nesillere tüm ayrıntıları ile aktarılması için 4 yıldır çalışma yapılıyordu. Tarihi surların fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri dijitale taşındı.
2017 yılında
Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı tarafından başlatılan 'İstanbul surları' projesinin sonuna gelindi.
Araştırma sonucu
elde edilen surlara ait tüm bilgi ve belgelere, istanbulsurlari.ku.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek.