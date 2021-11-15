https://tr.sputniknews.com/20211115/istanbul-surlari-dijitale-aktarildi-1050809512.html

İstanbul surları dijitale aktarıldı

İstanbul surları dijitale aktarıldı

Tarihi yarımadayı çevreleyen ve İstanbul'un en büyük tarihi mimari yapısı olan surlar, dijitale taşındı. Artık surlara dair bütün bilgilere internet sitesi... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T13:35+0300

2021-11-15T13:35+0300

2021-11-15T13:34+0300

yaşam

istanbul

fatih

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042459075_162:0:1942:1001_1920x0_80_0_0_4af24df2d1281a906a365a15d01b52b1.jpg

İstanbul'un surları tüm detaylarıyla internet ortamına taşındı.Unesco Miras Listesinde olan surların, gelecek nesillere tüm ayrıntıları ile aktarılması için 4 yıldır çalışma yapılıyordu. Tarihi surların fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri dijitale taşındı.2017 yılında Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı tarafından başlatılan 'İstanbul surları' projesinin sonuna gelindi.Araştırma sonucu elde edilen surlara ait tüm bilgi ve belgelere, istanbulsurlari.ku.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, fatih