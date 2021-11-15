https://tr.sputniknews.com/20211115/jeff-bezos-insanlar-gelecekte-uzayda-dogacak-dev-silindirlerde-yasayacak--1050819016.html

Jeff Bezos: İnsanlar gelecekte uzayda doğacak, dev silindirlerde yaşayacak

Jeff Bezos: İnsanlar gelecekte uzayda doğacak, dev silindirlerde yaşayacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, insanların gelecekte uzayda doğacağını ve dev silindirlerde yaşayacaklarını söyledi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T16:31+0300

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yaşam

uzay

jeff bezos

milyarder

dünya dışı yaşam

dünya

blue origin

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Amazon'un kurucusu ve halihazırda Blue Origin şirketiyle uzay çalışmaları yürüten Amerikalı milyarder Jeff Bezos, insanlığın dünya dışında kolonileşme çabalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Gelecek yüzyıllarda insanlığın 'uzayda doğacağını' söyleyen Bezos, insanların '1 milyon nüfusa ev sahipliği yapabilecek dev silindirlerde yaşayacağını' dile getirdi.Bezos, insanlığın dünyada var olan nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile yerçekimini kendisi tasarlayacağını belirtti.Ünlü milyarder, "Yüzyıllar sonra birçok insan uzayda doğacak, buralar onların ilk evleri olacak. Bu kolonilerde doğacak, yaşayacak, sonrasında sizin Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya'yı ziyaret edecekler" dedi.

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uzay, jeff bezos, milyarder, dünya dışı yaşam, dünya, blue origin