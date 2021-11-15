https://tr.sputniknews.com/20211115/kayseride-bir-kadin-babasi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1050831526.html

Kayseri'de bir kadın, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de bir kadın, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de 2 çocuk annesi bir kadın, tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T22:34+0300

2021-11-15T22:34+0300

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İHA'nın aktardığı habere göre, Tablakaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Basri K. , 40 yaşındaki kızı Ş.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K., bıçakla kızını boynundan bıçakladı.Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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haberler, türkiye, kayseri, kadın cinayeti, cinayet