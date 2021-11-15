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Kemal Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
Kemal Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T18:38+0300
2021-11-15T18:41+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu, bugün akşam saatlerinde, Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB’daki makamında bir araya geldi. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunlara değindi: *İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç de tanık olmadım. *Biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak güçlü bir sosyal devleti inşaa etmek zorundayız. *Alın teri döken esnaf kendini yalnız hissetmesin. Onları korumak, önlerindeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapacağız.*Biz bu ülkenin emekle, alın teriyle büyüyeceğini biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’yi hızla büyütebiliriz.
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kemal kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu: Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız

18:38 15.11.2021 (güncellendi: 18:41 15.11.2021)
kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, bugün akşam saatlerinde, Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB’daki makamında bir araya geldi. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunlara değindi:

*İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç de tanık olmadım.

*Biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak güçlü bir sosyal devleti inşaa etmek zorundayız.

*Alın teri döken esnaf kendini yalnız hissetmesin. Onları korumak, önlerindeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapacağız.

*Biz bu ülkenin emekle, alın teriyle büyüyeceğini biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’yi hızla büyütebiliriz.
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