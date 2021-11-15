https://tr.sputniknews.com/20211115/kocaelinde-dorsesi-elektrik-tellerine-temas-eden-kamyon-surucusunu-elektrik-carpti-1050806551.html

Kocaeli'nde dorsesi elektrik tellerine temas eden kamyon sürücüsünü elektrik çarptı

Kocaeli'nde dorsesi elektrik tellerine temas eden kamyon sürücüsünü elektrik çarptı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kamyon dorsesini yukarıya kaldıran sürücü, dorsenin elektrik tellerine temas etmesi neticesinde ağır yaralandı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T12:42+0300

2021-11-15T12:42+0300

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kamyon

dorse

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Derince'de kamyon sürücüsü E.L.G., yan yolda durup kamyon dorsesini henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yukarı kaldırmaya başladı. Bu sırada dorse elektrik tellerine temas etti. Durumu fark etmeyen sürücü, dorseyi elleyince akıma kapıldı. Yere yığılan sürücüyü fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.L.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Olay öncesi ve sonrası ile güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün dorseyi kaldırmasının ardından yere yığıldığı görülüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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kocaeli, elektrik, kamyon, dorse