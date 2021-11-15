https://tr.sputniknews.com/20211115/kovid-19-testi-pozitif-cikan-ragbi-yildizi-aci-biber-yiyerek-tat-alma-duyusunu-olctu-1050816558.html
Kovid-19 testi pozitif çıkan ragbi yıldızı, acı biber yiyerek tat alma duyusunu ölçtü
Kovid-19 testi pozitif çıkan ragbi yıldızı, acı biber yiyerek tat alma duyusunu ölçtü
İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler, koronavirüse yakalananların üçte ikisinde görülen koku ve tat alma problemlerini test eden bir meydan okumaya imza attı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:49+0300
2021-11-15T15:49+0300
2021-11-15T15:49+0300
yaşam
ingiltere
acı biber
ragbi
koku
kovid-19
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Koronavirüse yakalananların en sık karşılaştığı sorunlardan birisi tat ve koku kaybı. Bu sorun bazen o kadar süre devam ediyor ki, kişiler bir daha hiç tat alamayacaklarını düşünüp, umutsuzluğa kapılabiliyor.Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler, ilginç bir meydan okumayla Kovid-19'un neden olduğu tat ve koku kaybını test etti. Kovid-19 testi pozitif çıkan Marler, acı biber yiyerek tat alma duyusunu tamamen kaybedip kaybetmediğini ölçtü.Marler bir video yayımlayarak acı biberin etki edip etmeyeceğini test etti. Ragbi yıldızı, acı biberden büyük bir ısırık aldıktan sonra, tadını alamadığını, ancak kısa sürede alabildiğini itiraf etti. Marler, ilk ısırığında tepki vermese de daha sonra biberin acısıyla gözleri yaşardı ve içeriye koştu.
https://tr.sputniknews.com/20210929/kovid-19-kaynakli-koku-kaybina-a-vitamini-damlasi-cozum-olabilir--1049353530.html
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ingiltere, acı biber, ragbi, koku, kovid-19
Kovid-19 testi pozitif çıkan ragbi yıldızı, acı biber yiyerek tat alma duyusunu ölçtü
İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler, koronavirüse yakalananların üçte ikisinde görülen koku ve tat alma problemlerini test eden bir meydan okumaya imza attı. Marler, canlı yayında acı biber yedi, tat kaybının tamamen oluşup oluşmadığını ölçtü.
Koronavirüse yakalananların en sık karşılaştığı sorunlardan birisi tat ve koku kaybı. Bu sorun bazen o kadar süre devam ediyor ki, kişiler bir daha hiç tat alamayacaklarını düşünüp, umutsuzluğa kapılabiliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre,
İngiliz ragbi yıldızı Joe Marler,
ilginç bir meydan okumayla Kovid-19'un neden olduğu tat ve koku kaybını test etti. Kovid-19 testi pozitif
çıkan Marler, acı biber yiyerek tat alma duyusunu tamamen kaybedip kaybetmediğini ölçtü.
Marler bir video yayımlayarak acı biberin etki edip etmeyeceğini test etti. Ragbi yıldızı, acı biberden büyük bir ısırık aldıktan sonra, tadını alamadığını, ancak kısa sürede alabildiğini itiraf etti. Marler, ilk ısırığında tepki vermese de daha sonra biberin acısıyla gözleri yaşardı ve içeriye koştu.