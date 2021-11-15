Kuntz: Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Cebelitarık maçıyla ilgili gelen bir soruya, "Cebelitarık maçında 14'te 1 korner bizim için kötü bir istatistik mi diyorsunuz? Karadağ karşısında duran topların işe yarayacağına dair verdiğiniz tavsiyeye teşekkür ediyorum. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Farklı şekillerde asist ve gol atmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.Yarın ki maçta Karadağ karşısına nasıl 11'le çıkacağına yönelik soruya Alman çalıştırıcı, "İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.Karadağ maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce yarınki maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik Karadağ maçıyla ilgili, "Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Cebelitarık maçıyla ilgili gelen bir soruya, "Cebelitarık maçında 14'te 1 korner bizim için kötü bir istatistik mi diyorsunuz? Karadağ karşısında duran topların işe yarayacağına dair verdiğiniz tavsiyeye teşekkür ediyorum. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Farklı şekillerde asist ve gol atmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.
Yarın ki maçta Karadağ karşısına nasıl 11'le çıkacağına yönelik soruya Alman çalıştırıcı, "İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Karadağ maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce yarınki maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım" dedi.