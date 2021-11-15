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Kütahya'da türbe sanılan yer, arkeolojik kazıda boş çıktı: 'Yıllardır dua ediyorduk'
Kütahya'da türbe sanılan yer, arkeolojik kazıda boş çıktı: 'Yıllardır dua ediyorduk'
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yıllardır türbe sanılarak dua edilen yer arkeolojik kazılar sonucu boş çıktı. Yıllardır türbeye... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:53+0300
2021-11-15T13:58+0300
yaşam
kütahya
dua
adak
kazı
yatır
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, vatandaşların yıllardır 'Yaren Dede' diye ziyaret edip dua ettiği yerin arkeolojik kazıyla boş olduğu ortaya çıktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, antik kentin en önemli alanlarından olan 'Agora'nın giriş kapısı ve mermer zemini bulundu. Önceden asfalt yol kenarında kalan mermer sütunun etrafı kazılınca 'Yaren Dede' olarak bilinen yerin kabir olmadığı ortaya çıktı. Çocuğu olmayanların da adak adadığı 'Yaren Dede' hakkında Arkeolog Fikret Aksoy, “Vatandaşlar kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş dediler” açıklamasında bulundu. 'Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok'Adak adayan vatandaşların kabir çıkmamasına şaşırdığını belirten Fikret Aksoy, “Bu seneki kazılarımıza Agora’da başladık. Burası daha önce üzerinden yol geçen bir alandı. Burada bir sütun mevcuttu. Renk farkından dolayı beyaz kısmın toprak altında kaldığı rahatça görünebiliyor. Bu sütun bize nirengi noktası oldu. Burası Agora’nın köşe sütunuydu. Kalpli sütün dediğimiz alanın iki tarafında sütun tamburu çıktı. Burası kazılmadan önce bu sütunu yerel halk 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Bir nevi çocuğu olmayan insanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu buna. Ama kazıldıktan sonra böyle bir şey olmadığı Agora’nın (Tapınağın giriş kapısı) köşe sütunu olduğu ortaya çıkmış oldu. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora’nın zemini var. Vatandaşların bazıları kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. 'Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş' dediler. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlarda bilgilenmiş ve bilinçlenmiş oldular” diye konuştu. Çavdarhisar'da yaşayan Nurettin Öztürk ve Şehynaz Yılmaz isimli vatandaşlar da, "Biz yıllardır buraya gelip kabrin başında okuyup dua ediyorduk. Kazalarla birlikte burada kabrin olmadığını öğrenince çok şaşırdık" şeklinde konuştular.
https://tr.sputniknews.com/20211110/igdir-universitesi-kazida-bulunan-hayvan-iskeletinin-turunu-arastiracak-1050668223.html
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kütahya, dua, adak, kazı, yatır

Kütahya'da türbe sanılan yer, arkeolojik kazıda boş çıktı: 'Yıllardır dua ediyorduk'

13:53 15.11.2021 (güncellendi: 13:58 15.11.2021)
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı: Yıllardır dua ediyorduk
Kütahya'da türbe sanılan yer arkeolojik kazıda boş çıktı: Yıllardır dua ediyorduk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA / HÜSEYİN EFE
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yıllardır türbe sanılarak dua edilen yer arkeolojik kazılar sonucu boş çıktı. Yıllardır türbeye gelerek dua eden vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, vatandaşların yıllardır 'Yaren Dede' diye ziyaret edip dua ettiği yerin arkeolojik kazıyla boş olduğu ortaya çıktı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, antik kentin en önemli alanlarından olan 'Agora'nın giriş kapısı ve mermer zemini bulundu. Önceden asfalt yol kenarında kalan mermer sütunun etrafı kazılınca 'Yaren Dede' olarak bilinen yerin kabir olmadığı ortaya çıktı.
Çocuğu olmayanların da adak adadığı 'Yaren Dede' hakkında Arkeolog Fikret Aksoy, “Vatandaşlar kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş dediler” açıklamasında bulundu.

'Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok'

Adak adayan vatandaşların kabir çıkmamasına şaşırdığını belirten Fikret Aksoy, “Bu seneki kazılarımıza Agora’da başladık. Burası daha önce üzerinden yol geçen bir alandı. Burada bir sütun mevcuttu. Renk farkından dolayı beyaz kısmın toprak altında kaldığı rahatça görünebiliyor. Bu sütun bize nirengi noktası oldu. Burası Agora’nın köşe sütunuydu. Kalpli sütün dediğimiz alanın iki tarafında sütun tamburu çıktı. Burası kazılmadan önce bu sütunu yerel halk 'Yaren Dede' olarak adlandırıyordu. Bir nevi çocuğu olmayan insanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu buna. Ama kazıldıktan sonra böyle bir şey olmadığı Agora’nın (Tapınağın giriş kapısı) köşe sütunu olduğu ortaya çıkmış oldu. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora’nın zemini var. Vatandaşların bazıları kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar. 'Yaren Dede olarak biliyorduk, meğer farklı bir şeymiş' dediler. İlçe sakinleri, yatırı kazdık diye tepki göstermedi. Onlarda bilgilenmiş ve bilinçlenmiş oldular” diye konuştu.
Çavdarhisar'da yaşayan Nurettin Öztürk ve Şehynaz Yılmaz isimli vatandaşlar da, "Biz yıllardır buraya gelip kabrin başında okuyup dua ediyorduk. Kazalarla birlikte burada kabrin olmadığını öğrenince çok şaşırdık" şeklinde konuştular.
Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak
10 Kasım, 17:04
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