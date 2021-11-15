https://tr.sputniknews.com/20211115/letonya-belarus-sinirinda-askeri-tatbikat-baslatti-1050827504.html
Letonya, Belarus sınırında askeri tatbikat başlattı
Letonya, Belarus sınırında askeri tatbikat başlattı
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, göçmen krizi nedeniyle Belarus sınırında The Decisive Point adı verilen askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T20:26+0300
2021-11-15T20:26+0300
2021-11-15T21:12+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
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belarus
letonya
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sınır
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Pabriks, Letonya Televizyonu’na açıklamasında, “Belaruslu meslektaşlarımız, eğer onlara böyle diyebilirsek, bunun öylesine olmadığını bilsinler diye, Latgale bölgesinde askeri tatbikat ilan edilmesini talep ettim” ifadesini kullandı.Üç bin kişinin katıldığı tatbikat yaklaşık bir ay sürecek.Göçmen krizinin Letonya-Belarus sınırına genişleyebileceğini anlatan Pabriks, Polonya-Belarus sınırında iyileşme belirtilerinin görülmediğini söyledi.Daha önce Letonya Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Sandra Brale, 12 Aralık'a kadar sürecek olan tatbikatın hedefinin ortak işbirliğinin, ekip yapılarının, lojistiğin, hareket kabiliyetinin ve karar verme prosedürlerinin test edilmesi olduğunu bildirmişti.
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polonya, belarus, letonya, tatbikat, göçmen, asker, kriz, sınır
Letonya, Belarus sınırında askeri tatbikat başlattı
20:26 15.11.2021 (güncellendi: 21:12 15.11.2021)
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, göçmen krizi nedeniyle Belarus sınırında The Decisive Point adı verilen askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.
Pabriks, Letonya Televizyonu’na açıklamasında, “Belaruslu meslektaşlarımız, eğer onlara böyle diyebilirsek, bunun öylesine olmadığını bilsinler diye, Latgale bölgesinde askeri tatbikat ilan edilmesini talep ettim” ifadesini kullandı.
Üç bin kişinin katıldığı tatbikat yaklaşık bir ay sürecek.
Göçmen krizinin Letonya-Belarus sınırına genişleyebileceğini anlatan Pabriks, Polonya-Belarus sınırında iyileşme belirtilerinin görülmediğini söyledi.
Daha önce Letonya Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Sandra Brale, 12 Aralık'a kadar sürecek olan tatbikatın hedefinin ortak işbirliğinin, ekip yapılarının, lojistiğin, hareket kabiliyetinin ve karar verme prosedürlerinin test edilmesi olduğunu bildirmişti.