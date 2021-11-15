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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/letonya-belarus-sinirinda-askeri-tatbikat-baslatti-1050827504.html
Letonya, Belarus sınırında askeri tatbikat başlattı
Letonya, Belarus sınırında askeri tatbikat başlattı
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, göçmen krizi nedeniyle Belarus sınırında The Decisive Point adı verilen askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T20:26+0300
2021-11-15T21:12+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
letonya
tatbikat
göçmen
asker
kriz
sınır
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Pabriks, Letonya Televizyonu’na açıklamasında, “Belaruslu meslektaşlarımız, eğer onlara böyle diyebilirsek, bunun öylesine olmadığını bilsinler diye, Latgale bölgesinde askeri tatbikat ilan edilmesini talep ettim” ifadesini kullandı.Üç bin kişinin katıldığı tatbikat yaklaşık bir ay sürecek.Göçmen krizinin Letonya-Belarus sınırına genişleyebileceğini anlatan Pabriks, Polonya-Belarus sınırında iyileşme belirtilerinin görülmediğini söyledi.Daha önce Letonya Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Sandra Brale, 12 Aralık'a kadar sürecek olan tatbikatın hedefinin ortak işbirliğinin, ekip yapılarının, lojistiğin, hareket kabiliyetinin ve karar verme prosedürlerinin test edilmesi olduğunu bildirmişti.
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polonya, belarus, letonya, tatbikat, göçmen, asker, kriz, sınır

Letonya, Belarus sınırında askeri tatbikat başlattı

20:26 15.11.2021 (güncellendi: 21:12 15.11.2021)
© REUTERS / BelTA / Oksana ManchukBelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / BelTA / Oksana Manchuk
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Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, göçmen krizi nedeniyle Belarus sınırında The Decisive Point adı verilen askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.
Pabriks, Letonya Televizyonu’na açıklamasında, “Belaruslu meslektaşlarımız, eğer onlara böyle diyebilirsek, bunun öylesine olmadığını bilsinler diye, Latgale bölgesinde askeri tatbikat ilan edilmesini talep ettim” ifadesini kullandı.
Üç bin kişinin katıldığı tatbikat yaklaşık bir ay sürecek.
Göçmen krizinin Letonya-Belarus sınırına genişleyebileceğini anlatan Pabriks, Polonya-Belarus sınırında iyileşme belirtilerinin görülmediğini söyledi.
Daha önce Letonya Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Sandra Brale, 12 Aralık'a kadar sürecek olan tatbikatın hedefinin ortak işbirliğinin, ekip yapılarının, lojistiğin, hareket kabiliyetinin ve karar verme prosedürlerinin test edilmesi olduğunu bildirmişti.
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