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Lugansk: Kiev'in Bayraktar TB2'lerle ilgili açıklamaları bir politikanın tezahürü
Lugansk: Kiev'in Bayraktar TB2'lerle ilgili açıklamaları bir politikanın tezahürü
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, Kiev'in Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanımına ilişkin... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:42+0300
2021-11-15T13:42+0300
savunma
ukrayna
iha
lugansk halk cumhuriyeti
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Sputnik'e demeç veren Paseçnik, "Kievli askeri yetkililer tarafından yapılan kasıtlı açıklamaların savaş ve askeri operasyon değil, bir politika ve genel kabul görmüş normların açık bir şekilde görmezden gelinmesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Kiev'in ateşkes rejiminin pekiştirilmesine yönelik önlemleri ihlal ettiğini kaydeden Paseçnik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bir zamanlar bu önlemlerden çok gurur duyduğunu ancak daha sonra onları unuttuğunu vurguladı.Bununla birlikte Paseçnik, Bayraktar TB2'lerin Lugansk hava sahasında kullanılmadığını belirtti.Paseçnik, "Lugansk'ın ilgili birimleri, hava sahamızda Ukrayna tarafından Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını hiçbir zaman tespit etmedi. Ancak düşmanın keşif ve temas hattı yakınındaki yerleşimleri vurmak için kullandığı Ukrayna yapımı İHA'lar oldu. Bunlar sonucunda hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar SİHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk anlaşmalarında öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211105/ukrayna-disisleri-bakani-kiev-bayraktar-tb2leri-kullanmadan-once-tum-prosedurleri-yerine-getirdi-1050513567.html
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ukrayna, iha, lugansk halk cumhuriyeti, bayraktar tb2

Lugansk: Kiev'in Bayraktar TB2'lerle ilgili açıklamaları bir politikanın tezahürü

13:42 15.11.2021
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, Kiev'in Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanımına ilişkin açıklamalarının savaş ve askeri operasyon değil, bir politika olduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Paseçnik, "Kievli askeri yetkililer tarafından yapılan kasıtlı açıklamaların savaş ve askeri operasyon değil, bir politika ve genel kabul görmüş normların açık bir şekilde görmezden gelinmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kiev'in ateşkes rejiminin pekiştirilmesine yönelik önlemleri ihlal ettiğini kaydeden Paseçnik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bir zamanlar bu önlemlerden çok gurur duyduğunu ancak daha sonra onları unuttuğunu vurguladı.

Bununla birlikte Paseçnik, Bayraktar TB2'lerin Lugansk hava sahasında kullanılmadığını belirtti.

Paseçnik, "Lugansk'ın ilgili birimleri, hava sahamızda Ukrayna tarafından Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını hiçbir zaman tespit etmedi. Ancak düşmanın keşif ve temas hattı yakınındaki yerleşimleri vurmak için kullandığı Ukrayna yapımı İHA'lar oldu. Bunlar sonucunda hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar SİHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk anlaşmalarında öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.


Bayraktar TB2 - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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