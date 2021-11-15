https://tr.sputniknews.com/20211115/lukasenko-polonya-sinirindaki-gocmenleri-eve-donmeleri-icin-ikna-etmeye-calisiyoruz-1050810898.html
Lukaşenko: Polonya sınırındaki göçmenleri eve dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz
Lukaşenko: Polonya sınırındaki göçmenleri eve dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, AB ülkelerine gidebilmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen göçmenleri ülkelerine geri gönderme konusunda çalışma... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:56+0300
2021-11-15T13:56+0300
2021-11-15T13:56+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
almanya
aleksandr lukaşenko
aeroflot
göçmen
münih
kriz
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İnsanları evlerine dönmeye ikna edebilmek için aktif biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor" dedi.'Geri dönecek bir yerleri yok'Lukaşenko, "Sıklıkla yapıldığı gibi herkesi, onları evlerine geri götürecek uçaklara bindirmeye hazırız. Ancak söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı: Hiçbiri geri dönmek istemiyor. Bu anlaşılır bir şey, zira geri dönecek bir yerleri yok. Orada evleri ya da çocuklarını doyuracak bir şeyleri olmadığını biliyorlar. Dahası bazıları geri dönerlerse hayatlarının riske gireceğinden korkuyor. Anlamanızı isterim ki insanları evlerine geri dönmeye ikna etmek için aktif bir biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor" diye konuştu.'Polonya geçmelerine izin vermezse göçmenleri Münih'e kendimiz götürürüz'Almanya'nın Münih kenti yöneticilerinin göçmenleri kabul edebileceğini duyurmasına dair Lukaşenko, "Polonyalılar insani koridor açılmasına izin vermeyip geçişi engellerlerse göçmenleri, (Belarus'un devlet havayolu şirketi) Belavia ile Münih'e götürebiliriz" ifadelerini kullandı.Belarus'un son aylarda birkaç bin yasadışı göçmenin ülkeye girişine engel olduğunu aydeden Lukaşenko, "Almanlar ve Amerikalılar bundan emin olmak istiyorlarsa havaalanına girip her bir kişinin kaydına bakabilirler" diye konuştu.'Sınırımızda çatışma istemiyoruz'Öte yandan Belarus lideri Lukaşenko, sınırdaki krizin çatışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydederek, "Devlet sınırımızda hiçbir çatışma istemiyoruz. Bu tamamen zararımıza olur" değerlendirmesini yaptı.Polonya'nın bu türden bir çatışmanın baş göstermesini arzu edeceğini ifade eden Lukaşenko, "Bu çatışmaya ihtiyacı olan taraf Polonya. İç meseleleri ve Avrupa Birliği (AB) ile problemleri haddinden fazla" dedi.Lukaşenko, ayrıca Varşova'nın sınırdaki karmaşayı bahane ederek silah kullanabileceğini ima etti.Bununla beraber sınırındaki gerilimin, Rusya'yı da bu gerilimin içine çekme beklentisiyle kasıtlı olarak tırmandırıldığını vurgulayan Belarus lideri, şunları söyledi:"Sınırdaki durumun ısındığı açık, bunun hangi amaçla yapıldığı da açık. 'Lukaşenko suçlu' demelerinin ardından '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin suçlu' demeleri; 'Belarus suçlu' demelerinin ardından da 'Rusya suçlu' demeleri boşuna değil. İstediklerinin gerilimi tırmandırmak olduğunu çok iyi biliyoruz."Belarus-Polonya sınırında gerilim, son bir haftadır Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211114/putin-binlerce-gocmenin-birlik-sinirlarina-dayanmasina-sebep-olan-kosullari-ab-kendisi-yaratti---1050784635.html
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rusya, polonya, belarus, almanya, aleksandr lukaşenko, aeroflot, göçmen, münih, kriz, sınır, belavia
Lukaşenko: Polonya sınırındaki göçmenleri eve dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, AB ülkelerine gidebilmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen göçmenleri ülkelerine geri gönderme konusunda çalışma yürüttüklerini fakat göçmenlerin geri dönmeyi istemediklerini söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine
ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İnsanları evlerine dönmeye ikna edebilmek için aktif biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor"
dedi.
'Geri dönecek bir yerleri yok'
Lukaşenko, "Sıklıkla yapıldığı gibi herkesi, onları evlerine geri götürecek uçaklara bindirmeye hazırız. Ancak söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı: Hiçbiri geri dönmek istemiyor. Bu anlaşılır bir şey, zira geri dönecek bir yerleri yok. Orada evleri ya da çocuklarını doyuracak bir şeyleri olmadığını biliyorlar. Dahası bazıları geri dönerlerse hayatlarının riske gireceğinden korkuyor. Anlamanızı isterim ki insanları evlerine geri dönmeye ikna etmek için aktif bir biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor" diye konuştu.
'Polonya geçmelerine izin vermezse göçmenleri Münih'e kendimiz götürürüz'
Almanya'nın Münih kenti yöneticilerinin göçmenleri kabul edebileceğini duyurmasına dair Lukaşenko, "Polonyalılar insani koridor açılmasına izin vermeyip geçişi engellerlerse göçmenleri, (Belarus'un devlet havayolu şirketi) Belavia ile Münih'e götürebiliriz"
ifadelerini kullandı.
Belarus'un son aylarda birkaç bin yasadışı göçmenin ülkeye girişine engel olduğunu aydeden Lukaşenko, "Almanlar ve Amerikalılar bundan emin olmak istiyorlarsa havaalanına girip her bir kişinin kaydına bakabilirler" diye konuştu.
'Sınırımızda çatışma istemiyoruz'
Öte yandan Belarus lideri Lukaşenko, sınırdaki krizin çatışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydederek, "Devlet sınırımızda hiçbir çatışma istemiyoruz. Bu tamamen zararımıza olur" değerlendirmesini yaptı.
Polonya'nın bu türden bir çatışmanın baş göstermesini arzu edeceğini ifade eden Lukaşenko, "Bu çatışmaya ihtiyacı olan taraf Polonya. İç meseleleri ve Avrupa Birliği (AB) ile problemleri haddinden fazla" dedi.
Lukaşenko, ayrıca Varşova'nın sınırdaki karmaşayı bahane ederek silah kullanabileceğini ima etti.
Bununla beraber sınırındaki gerilimin, Rusya'yı da bu gerilimin içine çekme beklentisiyle kasıtlı olarak tırmandırıldığını vurgulayan Belarus lideri, şunları söyledi:
"Sınırdaki durumun ısındığı açık, bunun hangi amaçla yapıldığı da açık. 'Lukaşenko suçlu' demelerinin ardından '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin suçlu' demeleri; 'Belarus suçlu' demelerinin ardından da 'Rusya suçlu' demeleri boşuna değil. İstediklerinin gerilimi tırmandırmak olduğunu çok iyi biliyoruz."
Belarus-Polonya sınırında gerilim, son bir haftadır Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.
Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.
AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.
Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.