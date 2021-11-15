Macron'dan Fransız bayrağında 'devrimci' değişim

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Fransa'nın derin sembollerine müdahale' gerekçesiyle tepki çekeceğinden endişe ederek ne açıklama ne atıf yapsa da ulusal bayrağın üç renginden birinin geçen yıldan beri geçirdiği ton değişimi manşetleri süslüyor. Meşhur bayrak kırmızı-beyaz-mavi renklerde kalmakla birlikte parlak mavinin yerini koyu lacivert aldı. Danışmanlarıyla 13 Temmuz 2020'de bu kararı alan Macron'un ilkin bir yıl önce Elysee Sarayı'nda düzenlediği bir basın toplantısında yeni bayrak herkes için görünür hale geldi. Ve artık başka hükümet binalarında da boy gösterir oldu. Devrimci dönemin bayrağına sarıldıDeğişimi gündeme taşıyan Fransız radyosu Europe 1'e göre koyu lacivert talebi, Macron'un danışmanları ve Elysee Sarayı'nda konuşlu donanma personelinden geldi. Europe 1 Siyaset Editörü Louis de Raguenel, asıl sebebin, monarşinin devrilip ilk Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1794 bayrağında kullanılan tona daha çok benzemesi ve bu bakımdan daha devrimci bulunması olduğunu belirtti. Haberde "Açıkçası çok siyasi olduğu aşikar: Fransız devriminin bir simgesine yeniden bağlanılıyor" denildi. Kimilerinin 'şık', kimilerinin 'çirkin' bulduğu yeni tonu Le Parisien gazetesi de haberleştirdi. Giscard d’Estaing döneminde parlak maviye geçilmiştiFransız bayrağının koyu lacivertten uzaklaşmasının görece yeni olduğu, Fransa'nın AB üyeliğine koşut geliştiği, 1970'lerin sonunda Valéry Giscard d’Estaing'ın cumhurbaşkanlığı döneminde daha parlak maviye geçildiği belirtildi. Hem TV'de daha iyi gözüksün hem de AB bayrağıyla uyumlu olsun diyeBunun sebeplerinden birinin, Fransız bayrağının artık televizyonda daha fazla gözüktüğü için daha ayırt edici hale getirilmesi olduğu kaydedilirken, Louis de Raguenel, Fransız bayrağındaki mavi tonunun, mavi arka plan önünde 12 sarı yıldız bulunan AB bayrağıyla uyumlanması için değiştirildiğine vurgu yaptı. Europe 1 editörü, "Artık her yerde AB bayrağı ile Fransız bayrağı yan yana durduğundan, tüm estetik nedenlerin ötesinde, aynı mavi tonun kullanılmasına karar verildi" dedi. Nitekim fotoğraflar da AB bayrağı mavisi ile Fransız bayrağı mavisinin tam uyum içinde olduğunu gösteriyor. Ta ki geçen yıl lacivert ton ortaya çıkana dek. Bir yandan 2022 baharında cumhurbaşkanlığı seçimleri sınavından geçecek Macron'un daha koyu, daha tarihi mavi ile seçmenlerin vatansever damarını yakalamaya çalıştığı yorumları yapılırken, diğer yandan Fransa'nın Ocak 2022'de AB dönem başkanlığını devralacağından ötürü zamanlamanın tuhaf olduğu konuşuluyor. 'Elysee Sarayı'nda iç tartışma yaşandı'De Raguenel, bu yüzden Elysee'nin AB karşıtı hareket yapılmadığını anlatmak için seferber olduğunu söyleyerek şu bilgiyi paylaştı:“Elysee Sarayı, bu yeni bayrağı çirkin bulanlar ile Giscard yılları öncesi çocukluk dönemlerinin bayrağına geri dönmek isteyen diğerleri arasında bir iç tartışma yaşadı.”Meseleyi hassasiyetinden ötürü cumhurbaşkanının kamuoyu önünde hiç anmadığına işaret ederek ekledi: "Emmanuel Macron'un maiyeti, gerisinde bir anlam olsa bile, ülkenin derin sembollerine dokunan bir cumhurbaşkanı imajını vermek istemiyor."Parlamento ve bazı bakanlık binalarında da dalgalanıyorAncak koyu lacivertli üç mavi, artık sadece Elysee Sarayı'nda değil, parlamento ve bazı bakanlık binalarında da dalgalandığından, inkar edilemez bir değişim var. Mevcut bayrağın resmi amaçlarla kaldırılması gerektiğine dair bir kararname çıkarılmasa da hükümet organlarının cumhurbaşkanıyla ters düşmek istemediğine dikkat çekildi.

En tanınan ülke bayraklarından biri olan Fransa bayrağının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde geçirdiği ton değişimi, medya ve kamuoyu tarafından yeni... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

En tanınan ülke bayraklarından biri olan Fransa bayrağının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde geçirdiği ton değişimi, medya ve kamuoyu tarafından yeni yeni idrak edilirken, kimilerince 'devrimci' diye övülüyor, kimilerince 'çirkin' diye eleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Fransa'nın derin sembollerine müdahale' gerekçesiyle tepki çekeceğinden endişe ederek ne açıklama ne atıf yapsa da ulusal bayrağın üç renginden birinin geçen yıldan beri geçirdiği ton değişimi manşetleri süslüyor.

Meşhur bayrak kırmızı-beyaz-mavi renklerde kalmakla birlikte parlak mavinin yerini koyu lacivert aldı. Danışmanlarıyla 13 Temmuz 2020'de bu kararı alan Macron'un ilkin bir yıl önce Elysee Sarayı'nda düzenlediği bir basın toplantısında yeni bayrak herkes için görünür hale geldi. Ve artık başka hükümet binalarında da boy gösterir oldu.

Huh?

Macron unilaterally decided to alter the French Flag.

He changed the shade of blue from cornflower to dark navy—

to reconnect with the flag used during French Revolution.

Huh? #sunday https://t.co/uxic9yBah5 — Beverly A. Pekala (@PekalaLaw) November 14, 2021

Devrimci dönemin bayrağına sarıldı

Değişimi gündeme taşıyan Fransız radyosu Europe 1'e göre koyu lacivert talebi, Macron'un danışmanları ve Elysee Sarayı'nda konuşlu donanma personelinden geldi. Europe 1 Siyaset Editörü Louis de Raguenel, asıl sebebin, monarşinin devrilip ilk Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1794 bayrağında kullanılan tona daha çok benzemesi ve bu bakımdan daha devrimci bulunması olduğunu belirtti. Haberde "Açıkçası çok siyasi olduğu aşikar: Fransız devriminin bir simgesine yeniden bağlanılıyor" denildi.

Kimilerinin 'şık', kimilerinin 'çirkin' bulduğu yeni tonu Le Parisien gazetesi de haberleştirdi.

Emmanuel Macron a fait changer le bleu des drapeaux tricolores de l'Élyséehttps://t.co/roc2ZxH2MI pic.twitter.com/zwTcIClG4T — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2021

Giscard d’Estaing döneminde parlak maviye geçilmişti

Fransız bayrağının koyu lacivertten uzaklaşmasının görece yeni olduğu, Fransa'nın AB üyeliğine koşut geliştiği, 1970'lerin sonunda Valéry Giscard d’Estaing'ın cumhurbaşkanlığı döneminde daha parlak maviye geçildiği belirtildi.

Hem TV'de daha iyi gözüksün hem de AB bayrağıyla uyumlu olsun diye

Bunun sebeplerinden birinin, Fransız bayrağının artık televizyonda daha fazla gözüktüğü için daha ayırt edici hale getirilmesi olduğu kaydedilirken, Louis de Raguenel, Fransız bayrağındaki mavi tonunun, mavi arka plan önünde 12 sarı yıldız bulunan AB bayrağıyla uyumlanması için değiştirildiğine vurgu yaptı. Europe 1 editörü, "Artık her yerde AB bayrağı ile Fransız bayrağı yan yana durduğundan, tüm estetik nedenlerin ötesinde, aynı mavi tonun kullanılmasına karar verildi" dedi. Nitekim fotoğraflar da AB bayrağı mavisi ile Fransız bayrağı mavisinin tam uyum içinde olduğunu gösteriyor. Ta ki geçen yıl lacivert ton ortaya çıkana dek.

Bir yandan 2022 baharında cumhurbaşkanlığı seçimleri sınavından geçecek Macron'un daha koyu, daha tarihi mavi ile seçmenlerin vatansever damarını yakalamaya çalıştığı yorumları yapılırken, diğer yandan Fransa'nın Ocak 2022'de AB dönem başkanlığını devralacağından ötürü zamanlamanın tuhaf olduğu konuşuluyor.

Finally dealing with the overdue reform of the crumbling pension system, dealing with the security issues in France, no, but Mr Macron had time to change colour of French flag 'to evoke the Revolution' ....https://t.co/Hh4GSxeXYc — Laurence Bettle (@LaurenceBettle) November 15, 2021

'Elysee Sarayı'nda iç tartışma yaşandı'

De Raguenel, bu yüzden Elysee'nin AB karşıtı hareket yapılmadığını anlatmak için seferber olduğunu söyleyerek şu bilgiyi paylaştı:

“Elysee Sarayı, bu yeni bayrağı çirkin bulanlar ile Giscard yılları öncesi çocukluk dönemlerinin bayrağına geri dönmek isteyen diğerleri arasında bir iç tartışma yaşadı.”

Meseleyi hassasiyetinden ötürü cumhurbaşkanının kamuoyu önünde hiç anmadığına işaret ederek ekledi: "Emmanuel Macron'un maiyeti, gerisinde bir anlam olsa bile, ülkenin derin sembollerine dokunan bir cumhurbaşkanı imajını vermek istemiyor."

Parlamento ve bazı bakanlık binalarında da dalgalanıyor