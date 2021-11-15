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https://tr.sputniknews.com/20211115/meksikada-sicak-hava-balonu-eve-carpti-1050796218.html
Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı
Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı
Meksika’da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon pilotunun kontrolü kaybetmesi sonucu sıcak hava balonu bir eve çarptı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T00:48+0300
2021-11-15T00:48+0300
2021-11-15T00:48+0300
dünya
meksika
kaza
sıcak hava balonu
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Meksika’nın Guanajuato eyaleti Leon şehrinde yapılan Uluslararası Balon Festivali sırasında sıcak hava balonlarından birinin pilotu, rüzgarın etkisiyle balonun kontrolünü kaybetti.Pilotun tüm çabalarına rağmen balon yakınlarda bulunan bir eve çarptı. Yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, balonun çarptığı evin çatısındaki su deposu yerinden söküldü.Kaza anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde pilotun balonu yükseltmek için ateşi güçlendirdiği görüldü.Uluslararası Balon Festivali organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, kazanın hava şartları nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, organizasyonda güvenliğe her zaman öncelik verildiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sicak-hava-balonunda-dunya-rekoru-1050696771.html
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meksika, kaza, sıcak hava balonu
Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı
Meksika’da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon pilotunun kontrolü kaybetmesi sonucu sıcak hava balonu bir eve çarptı.
Meksika’nın Guanajuato eyaleti Leon şehrinde yapılan Uluslararası Balon Festivali sırasında sıcak hava balonlarından birinin pilotu, rüzgarın etkisiyle balonun kontrolünü kaybetti.
Pilotun tüm çabalarına rağmen balon yakınlarda bulunan bir
eve çarptı. Yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, balonun çarptığı evin çatısındaki su deposu yerinden söküldü.
Kaza anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde pilotun balonu yükseltmek için
ateşi güçlendirdiği görüldü.
Uluslararası Balon Festivali organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, kazanın hava şartları nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, organizasyonda güvenliğe her zaman öncelik verildiği aktarıldı.