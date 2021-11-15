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Mel Gibson duyurdu: Cehennem Silahı geri dönüyor
Mel Gibson duyurdu: Cehennem Silahı geri dönüyor
Dünyaca ünlü aktör ve yönetmen Mel Gibson, Cehennem Silahı film serisinin beyazperdeye döneceğini, filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstleneceğini... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T12:26+0300
2021-11-15T12:26+0300
yaşam
film
yönetmen
richard donner
mel gibson
cehennem silahı
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Geçen hafta sonu Londra'da düzenlenen 'An Experience with Mel Gibson' etkinliğinde ünlü aktör, Cehennem Silahı serisinin döneceğini açıkladı.Etkinlikte yaptığı konuşmada, Cehennem Silahı serisinin yönetmeni Richard Donner'a saygısını sunarak "Büyük bir adamdı" diyen Gibson, seriye devam etmek için yapımcıdan onay alındığını belirtti.Donner'ın senaryoyu geliştirdiğini ve iyi geçindiklerini söyleyen Gibson, "Ve bir gün bana dedi ki; 'Dinle evlat, ben nalları dikersem sen yaparsın.' Ben de 'Kapa çeneni' dedim. Ama gerçekten de öldü" ifadelerini kullandı.Geçen temmuz ayında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Donner, 1987'den 1998'e kadar 4 Cehennem Silahı filminin tamamını yönetmişti."Benden bunu yapmamı istedi ve o zaman hiçbir şey söylemedim" diye konuşan Mel Gibson, "Bunu eşine, stüdyoya ve yapımcıya söyledi. Bu yüzden 5'inciyi ben yöneteceğim" bilgisini paylaştı.Gibson, yeni filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenecek.1987 yılında çıkan ilk filmiyle gişe rekorları kıran Cehennem Silahı serisinin 4. ve son filmi, 1998'de çekilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210713/trumpi-selamlayan-mel-gibsona-tepki-yagdi-gerekce-trumpa-selam-vermek-1044954232.html
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film, yönetmen, richard donner, mel gibson, cehennem silahı

Mel Gibson duyurdu: Cehennem Silahı geri dönüyor

12:26 15.11.2021
© AFP 2021 / VALERIE MACONMel Gibson
Mel Gibson - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / VALERIE MACON
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Dünyaca ünlü aktör ve yönetmen Mel Gibson, Cehennem Silahı film serisinin beyazperdeye döneceğini, filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstleneceğini duyurdu.
Geçen hafta sonu Londra'da düzenlenen 'An Experience with Mel Gibson' etkinliğinde ünlü aktör, Cehennem Silahı serisinin döneceğini açıkladı.
Etkinlikte yaptığı konuşmada, Cehennem Silahı serisinin yönetmeni Richard Donner'a saygısını sunarak "Büyük bir adamdı" diyen Gibson, seriye devam etmek için yapımcıdan onay alındığını belirtti.
Donner'ın senaryoyu geliştirdiğini ve iyi geçindiklerini söyleyen Gibson, "Ve bir gün bana dedi ki; 'Dinle evlat, ben nalları dikersem sen yaparsın.' Ben de 'Kapa çeneni' dedim. Ama gerçekten de öldü" ifadelerini kullandı.
Geçen temmuz ayında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Donner, 1987'den 1998'e kadar 4 Cehennem Silahı filminin tamamını yönetmişti.
"Benden bunu yapmamı istedi ve o zaman hiçbir şey söylemedim" diye konuşan Mel Gibson, "Bunu eşine, stüdyoya ve yapımcıya söyledi. Bu yüzden 5'inciyi ben yöneteceğim" bilgisini paylaştı.
Gibson, yeni filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenecek.
1987 yılında çıkan ilk filmiyle gişe rekorları kıran Cehennem Silahı serisinin 4. ve son filmi, 1998'de çekilmişti.
Mel Gibson - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
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