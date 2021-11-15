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https://tr.sputniknews.com/20211115/meteoroloji-uyardi-sisli-hava-cuma-gunune-kadar-surecek-1050796800.html
Meteoroloji uyardı: Sisli hava cuma gününe kadar sürecek
Meteoroloji uyardı: Sisli hava cuma gününe kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde ise sisli hava cuma gününe kadar etkisini... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T02:41+0300
2021-11-15T02:41+0300
türkiye
meteoroloji
sis
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Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı.Genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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meteoroloji, sis

Meteoroloji uyardı: Sisli hava cuma gününe kadar sürecek

02:41 15.11.2021
© İHA / MEHMET BASMACI-AW461134Türkiye'den Sis Manzaraları
Türkiye'den Sis Manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© İHA / MEHMET BASMACI-AW461134
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde ise sisli hava cuma gününe kadar etkisini gösterecek.
Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
Genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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