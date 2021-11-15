https://tr.sputniknews.com/20211115/meteoroloji-uyardi-sisli-hava-cuma-gunune-kadar-surecek-1050796800.html

Meteoroloji uyardı: Sisli hava cuma gününe kadar sürecek

Meteoroloji uyardı: Sisli hava cuma gününe kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde ise sisli hava cuma gününe kadar etkisini... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T02:41+0300

2021-11-15T02:41+0300

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türkiye

meteoroloji

sis

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Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı.Genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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meteoroloji, sis