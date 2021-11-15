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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T06:55+0300
2021-11-15T06:53+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ADANA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 14°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ARTVİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 12°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 19°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 22°CAz bulutlu ve açık
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sağanak yağış, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

06:55 15.11.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu ve Çanakkale'de sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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