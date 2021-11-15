https://tr.sputniknews.com/20211115/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-1050798720.html

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T06:55+0300

2021-11-15T06:55+0300

2021-11-15T06:53+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ADANA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 14°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ARTVİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 12°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 19°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 22°CAz bulutlu ve açık

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sağanak yağış, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı