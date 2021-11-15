https://tr.sputniknews.com/20211115/meteorolojiden-yurt-genelinde-saganak-ve-firtina-uyarisi-1050831014.html

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hava... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T22:10+0300

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yaşam

türkiye

hava durumu

yağmur

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin birçok bölgesi kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisinde olacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte mevsim normallerine dönen hava sıcaklıklarının kasım ayının ilk haftasında olduğu gibi yeniden mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava durumu tahminlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bazı yerlerde 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu bölgesinde etkili sisin de görüleceği tahmin ediliyor.

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türkiye, hava durumu, yağmur