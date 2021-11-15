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Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hava... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T22:10+0300
2021-11-15T22:10+0300
yaşam
türkiye
hava durumu
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin birçok bölgesi kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisinde olacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte mevsim normallerine dönen hava sıcaklıklarının kasım ayının ilk haftasında olduğu gibi yeniden mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava durumu tahminlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bazı yerlerde 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu bölgesinde etkili sisin de görüleceği tahmin ediliyor.
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türkiye, hava durumu, yağmur

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

22:10 15.11.2021
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin birçok bölgesi kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisinde olacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte mevsim normallerine dönen hava sıcaklıklarının kasım ayının ilk haftasında olduğu gibi yeniden mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada hava durumu tahminlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor."
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bazı yerlerde 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu bölgesinde etkili sisin de görüleceği tahmin ediliyor.
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