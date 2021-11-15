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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T16:46+0300
2021-11-15T16:46+0300
2021-11-15T16:54+0300
hulusi akar
politika
rusya
suriye
türkiye
sergey şoygu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü 16:46 15.11.2021 (güncellendi: 16:54 15.11.2021)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.