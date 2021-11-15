https://tr.sputniknews.com/20211115/milli-savunma-bakani-akar-rusya-savunma-bakani-sergey-soygu-ile-telefonda-gorustu-1050819792.html

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T16:46+0300

2021-11-15T16:46+0300

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hulusi akar

politika

rusya

suriye

türkiye

sergey şoygu

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

rusya

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hulusi akar, rusya, suriye, türkiye, sergey şoygu