https://tr.sputniknews.com/20211115/muhtar-hastane-otoparkinda-kendini-vurdu-1050809137.html

Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu

Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu

Van'ın Özalp ilçesinde, Çırak Mahallesi Muhtarı Hanmahmut Ç., hastane otoparkında elindeki silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç., hastanede... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T13:29+0300

2021-11-15T13:29+0300

2021-11-15T13:29+0300

muhtar

intihar

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Sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Özalp ilçesine bağlı Çırak Mahallesi Muhtarı 56 yaşındaki Hanmahmut Ç., henüz bilinmeyen nedenle elindeki silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisine başlandı.

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muhtar, intihar