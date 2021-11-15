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https://tr.sputniknews.com/20211115/muhtar-hastane-otoparkinda-kendini-vurdu-1050809137.html
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Van'ın Özalp ilçesinde, Çırak Mahallesi Muhtarı Hanmahmut Ç., hastane otoparkında elindeki silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç., hastanede... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:29+0300
2021-11-15T13:29+0300
muhtar
intihar
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Sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Özalp ilçesine bağlı Çırak Mahallesi Muhtarı 56 yaşındaki Hanmahmut Ç., henüz bilinmeyen nedenle elindeki silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisine başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211114/tekirdagda-bir-genc-anne-ve-babasini-silahla-oldurup-intihar-etti-1050777876.html
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muhtar, intihar

Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu

13:29 15.11.2021
© DHAHastane, ambulans
Hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
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Van'ın Özalp ilçesinde, Çırak Mahallesi Muhtarı Hanmahmut Ç., hastane otoparkında elindeki silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hanmahmut Ç., hastanede tedaviye alındı.
Sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Özalp ilçesine bağlı Çırak Mahallesi Muhtarı 56 yaşındaki Hanmahmut Ç., henüz bilinmeyen nedenle elindeki silahla kafasına ateş etti.
Ağır yaralanan Hanmahmut Ç.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisine başlandı.
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