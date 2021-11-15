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https://tr.sputniknews.com/20211115/ocaktan-kasima-lpgnin-zam-maratonu-293-lira-artis-1050830367.html
Ocak’tan Kasım’a LPG’nin zam maratonu: 2.93 lira artış
Ocak’tan Kasım’a LPG’nin zam maratonu: 2.93 lira artış
Akaryakıt fiyatlarına zamlara bir yenisi daha ekleniyor. LPG otogaz fiyatı Pazartesi gecesi itibarıyla zamlanacak. Böylece İstanbul’da Ocak ayında 3.96’ya... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T21:43+0300
2021-11-15T21:48+0300
ekonomi
türkiye
benzin
petrol
benzin istasyonu
zam
rapor
fiyat
lpg
benzin fiyatları
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Dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt sektörünü etkiledi. Akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar gerçekleşiyor. 5 Kasım Pazartesi gününü salıya bağlayan gece LPG otogaz fiyatı 25 kuruş daha zamlanacak. Zam doğrudan akaryakıt pompa satış fiyatına da yansıyacak.İstanbul’da senenin ilk ayında 3.96 TL’ye satılan LPG, Mart ayında 4.82’ye çıktı. Eylül’e kadar bu fiyatın üzerine çıkmayan LPG, bu ayda 5.05 TL’ye kadar yükseldi.LPG otogaz fiyatları, ekim ayında 93 kuruş ve son olarak da 2 Kasım’da 49 kuruş zamlanarak, LPG otogaz fiyatlarında bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1.69 TL’ye ulaştı.2021 yılının başından itibaren LPG fiyatlarındaki artış ise 2.93 lira olarak gerçekleşti. İstanbul’da Ocak ayında 3.96’ya satılan otogaz, mevcut durumda 6.89’a yükseldi. Ocak ayının başında Ankara’da 4.04 TL olana LPG son zamlarla birlikte 6.92 oldu. 25 kuruşluk zammın ardından İzmir’de ise bu fiyatlar, 6.53’ten 6.78’e çıktı.İstanbul’da benzin 8.12, motorin ise 8.22 liradan satış görüyor.
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türkiye, benzin, petrol, benzin istasyonu, zam, rapor, fiyat, lpg, benzin fiyatları, pompa

Ocak’tan Kasım’a LPG’nin zam maratonu: 2.93 lira artış

21:43 15.11.2021 (güncellendi: 21:48 15.11.2021)
© REUTERSLPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Akaryakıt fiyatlarına zamlara bir yenisi daha ekleniyor. LPG otogaz fiyatı Pazartesi gecesi itibarıyla zamlanacak. Böylece İstanbul’da Ocak ayında 3.96’ya satılan otogaz, mevcut durumda 6.89’a yükselmiş olacak. İstanbul’da benzin 8.12, motorin ise 8.22 liradan satış görüyor.
Dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt sektörünü etkiledi. Akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar gerçekleşiyor. 5 Kasım Pazartesi gününü salıya bağlayan gece LPG otogaz fiyatı 25 kuruş daha zamlanacak. Zam doğrudan akaryakıt pompa satış fiyatına da yansıyacak.
İstanbul’da senenin ilk ayında 3.96 TL’ye satılan LPG, Mart ayında 4.82’ye çıktı. Eylül’e kadar bu fiyatın üzerine çıkmayan LPG, bu ayda 5.05 TL’ye kadar yükseldi.
LPG otogaz fiyatları, ekim ayında 93 kuruş ve son olarak da 2 Kasım’da 49 kuruş zamlanarak, LPG otogaz fiyatlarında bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1.69 TL’ye ulaştı.
2021 yılının başından itibaren LPG fiyatlarındaki artış ise 2.93 lira olarak gerçekleşti. İstanbul’da Ocak ayında 3.96’ya satılan otogaz, mevcut durumda 6.89’a yükseldi. Ocak ayının başında Ankara’da 4.04 TL olana LPG son zamlarla birlikte 6.92 oldu. 25 kuruşluk zammın ardından İzmir’de ise bu fiyatlar, 6.53’ten 6.78’e çıktı.
İstanbul’da benzin 8.12, motorin ise 8.22 liradan satış görüyor.
Otogaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
EKONOMİ
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