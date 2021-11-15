https://tr.sputniknews.com/20211115/osman-kavala-portresi-ile-istanbul-sokaklarinda-dolasti-1050805823.html

Osman Kavala portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı

Osman Kavala portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı

Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın 4 yıldır tutuklu bulunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği performansta Osman Kavala’nın bir portresiyle... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

osman kavala

istanbul

portre

tutuklu

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Fotoğraf sanatçısı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’ndeki 4 yıllık tutukluluğuna dikkat çekmek için yeni bir çalışma sergiledi. Sanatçı, Osman Kavala’nın bir portresini İstanbul sokaklarında gezintiye çıkardı.Performansta Kavala’nın elinden alınan hareket özgürlüğüne ve dört duvar arasına hapsedilişine atıfta bulunan Alpar, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Bunların ancak ortak bir yaşam dahilinde mümkün olduğunu söyledi.‘Osman Kavala aramızda dolaşıyor’Alpar, gerçekleştirdiği performansına ilişkin videoyu YouTube hesabından paylaşırken şöyle yazdı:

https://tr.sputniknews.com/20211108/osman-kavalanin-avukati-dusman-hukuku-uygulaniyor-1050586263.html

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osman kavala, istanbul, portre, tutuklu