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Osman Kavala portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı
Osman Kavala portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı
Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın 4 yıldır tutuklu bulunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği performansta Osman Kavala’nın bir portresiyle... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T12:15+0300
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yaşam
osman kavala
istanbul
portre
tutuklu
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Fotoğraf sanatçısı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’ndeki 4 yıllık tutukluluğuna dikkat çekmek için yeni bir çalışma sergiledi. Sanatçı, Osman Kavala’nın bir portresini İstanbul sokaklarında gezintiye çıkardı.Performansta Kavala’nın elinden alınan hareket özgürlüğüne ve dört duvar arasına hapsedilişine atıfta bulunan Alpar, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Bunların ancak ortak bir yaşam dahilinde mümkün olduğunu söyledi.‘Osman Kavala aramızda dolaşıyor’Alpar, gerçekleştirdiği performansına ilişkin videoyu YouTube hesabından paylaşırken şöyle yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20211108/osman-kavalanin-avukati-dusman-hukuku-uygulaniyor-1050586263.html
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osman kavala, istanbul, portre, tutuklu

Osman Kavala portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı

12:15 15.11.2021 (güncellendi: 12:25 15.11.2021)
© Ateş AlparSanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala projesi
Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Ateş Alpar
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Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın 4 yıldır tutuklu bulunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği performansta Osman Kavala’nın bir portresiyle İstanbul sokaklarında dolaştı.
Fotoğraf sanatçısı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’ndeki 4 yıllık tutukluluğuna dikkat çekmek için yeni bir çalışma sergiledi.
Sanatçı, Osman Kavala’nın bir portresini İstanbul sokaklarında gezintiye çıkardı.
Performansta Kavala’nın elinden alınan hareket özgürlüğüne ve dört duvar arasına hapsedilişine atıfta bulunan Alpar, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Bunların ancak ortak bir yaşam dahilinde mümkün olduğunu söyledi.

‘Osman Kavala aramızda dolaşıyor’

Alpar, gerçekleştirdiği performansına ilişkin videoyu YouTube hesabından paylaşırken şöyle yazdı:
"Osman Kavala aramızda dolaşıyor. İnşaatların, soylulaştırma çabalarının, kültürel mirasın yağmalanmasının baş tacı edildiği sokaklarda, evrensel değerleri taşıyor. Tebessümü, onu sokaklarda özgürce yürümekten alıkoyan hukuksuzluğun altını oyuyor. Kalabalıkların, çocukların, bazen kimsesiz evlerin bazen kuruyan çamaşırların arasından geçerken İstanbul’u İstanbul yapan çok kültürlü ve zengin coğrafyanın kaldırım taşlarını kat ediyor. Kokluyor havayı, egzoz gazlarıyla, simit ve çay kokularıyla, evlerde pişen yemeklerin buharıyla hemhal oluyor. Dört yıldır alıkonulduğu hücresinden, şehrin ritmine, hüzünlerine ve kahkahalarına karışıyor."
Osman Kavala’nın avukatı: Düşman hukuku uygulanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
SEYİR HALİ
Osman Kavala’nın avukatı: Düşman hukuku uygulanıyor
8 Kasım, 14:25
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