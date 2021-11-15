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https://tr.sputniknews.com/20211115/otogaza-zam-geliyor-1050803008.html
Otogaza zam geliyor
Otogaza zam geliyor
Otogaza salı gününden itibaren 25 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
zam
otogaz
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Otogaza zam geliyor.Ntv'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 16 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam bekleniyor.Otogaz ve LPG'ye en son 1 Kasımda 49 kuruşluk zam gelmişti.
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benzin, zam, otogaz

Otogaza zam geliyor

10:31 15.11.2021
© Fotoğraf : DHAOtogaz
Otogaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Otogaza salı gününden itibaren 25 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi.
Otogaza zam geliyor.
Ntv'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 16 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam bekleniyor.
Otogaz ve LPG'ye en son 1 Kasımda 49 kuruşluk zam gelmişti.
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