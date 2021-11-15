https://tr.sputniknews.com/20211115/otogaza-zam-geliyor-1050803008.html

Otogaza zam geliyor

Otogaza zam geliyor

Otogaza salı gününden itibaren 25 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

benzin

zam

otogaz

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Otogaza zam geliyor.Ntv'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 16 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam bekleniyor.Otogaz ve LPG'ye en son 1 Kasımda 49 kuruşluk zam gelmişti.

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2021

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benzin, zam, otogaz