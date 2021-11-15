Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211115/otogaza-zam-geliyor-1050803008.html
Otogaza zam geliyor
Otogaza zam geliyor
Otogaza salı gününden itibaren 25 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T10:31+0300
2021-11-15T10:31+0300
2021-11-15T10:29+0300
ekonomi
benzin
zam
otogaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103795/77/1037957785_0:19:1180:683_1920x0_80_0_0_f0a2a8364f0aa3c4830a48ef215fb4ab.jpg
Otogaza zam geliyor.Ntv'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 16 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam bekleniyor.Otogaz ve LPG'ye en son 1 Kasımda 49 kuruşluk zam gelmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103795/77/1037957785_66:0:1115:787_1920x0_80_0_0_0b92268ace8573dceb7e34618edc0aa8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, zam, otogaz
Otogaza zam geliyor
Otogaza salı gününden itibaren 25 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi.
Ntv'nin sektör kaynaklarından edindiği
bilgiye
göre 16 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam bekleniyor.
Otogaz ve LPG'ye
en son 1 Kasımda 49 kuruşluk zam gelmişti.