https://tr.sputniknews.com/20211115/polonya-polisi-belarus-sinirinda-rt-francedan-iki-gazeteciyi-gozaltina-aldi-1050811629.html

Polonya polisi, Belarus sınırında RT France'dan iki gazeteciyi gözaltına aldı

Polonya polisi, Belarus sınırında RT France'dan iki gazeteciyi gözaltına aldı

Polonya polisi, Belarus sınırındaki göçmen krizinin yaşandığı bölgede izinsiz bulundukları iddiasıyla Russia Today (RT) France muhabirlerini gözaltına aldı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:10+0300

2021-11-15T14:10+0300

2021-11-15T14:10+0300

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Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi sürerken, Rus basını bölgede polis tarafından engellendi.Podlaska Polis Müdürlüğü Sözcüsü Tomasz Krupa, Usnazh Gurna kentinde görev yapan iki gazetecinin bu sabah polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.Krupa, “Bunlar RT France’dan gazeteciler. Röportaj için çekim yapmak istediklerini söylediler ancak bölgede bulunmak için izinleri yoktu. Yanlarında ekipmanları da vardı. Şu anda polis merkezindeler. Konu acil olarak mahkemeye devredilecek” ifadelerini kullandı.Fransa vatandaşı olan gazeteciler mahkeme kararına göre tutuklanma veya para cezası alma riski ile karşı karşıya.‘Gazeteciler Polonya polisinin düşmanca bir tavır sergildiğini söyledi’RT France Genel Yayın Yönetmeni Kseniya Fedorova, ekibin gözaltına alındığını doğruladı.Telegram hesabından açıklama yapan Fedorova, “Çekim ekibimiz Polonya-Belarus sınırında gözaltına alaındı. Muhabir David Kalifa ve kameraman Jordi Demory telefonla canlı yayına geçerek Polonya polisinin son derece düşmanca bir tavır servilediğini söylemeyi başardı” ifadelerini kullandı.Fedorova, gazetecilerden en son ‘kelepçe’ yazılı bir mesaj aldıklarını, o zamandan beri kendileriyle irtibat kuramadıklarını belirtti.Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın Belarus sınırındaki göçmen kriziyle hiçbir ilgisi olmadığını, oradaki insanları Rus havayolu şirketlerinin taşımadığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211113/putin-rusyanin-belarus-polonya-sinirindaki-gocmen-kriziyle-hicbir-ilgisi-yok-1050762582.html

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