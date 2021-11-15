https://tr.sputniknews.com/20211115/putin-ve-macron-belarus-polonya-sinirini-gorustu-1050830899.html

Putin ve Macron, Belarus-Polonya sınırını görüştü

Putin ve Macron, Belarus-Polonya sınırını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugünkü telefon görüşmesinde Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T22:04+0300

2021-11-15T22:04+0300

2021-11-15T22:04+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

rusya

fransa

vladimir putin

emmanuel macron

ikili görüşme

görüşme

telefon görüşmesi

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında uzun bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla 12 Kasım’da Paris’te gerçekleştirilen yeni Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısından duyulan memnuniyet dile getirildi. Ülke liderleri, askeri ve siyasi meselelerin yanı sıra, diğer önemli konularda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, koronavirüse karşı mücadele dahil, ikili ve uluslararası gündemin güncel konuları ele alındı.Açıklamada, “Her iki taraf, Ukrayna’daki iç çatışmanın çözümünde ilerlemenin kaydedilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Donbass ile ilgili durumun kötüleştiği kaydedildi. Bu bağlamda, Vladimir Putin, ABD ve müttefiklerinin Karadeniz’de gerçekleştirdiği ve Rusya-NATO ilişkilerindeki gerilimi artıran geniş kapsamlı tatbikatın kışkırtıcı niteliğine dikkat çekti” dendi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/irak-belarus-polonya-sinirinda-sikisip-kalan-vatandaslari-icin-geri-donus-ucuslari-duzenleyecek-1050830135.html

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rusya, fransa, vladimir putin, emmanuel macron, ikili görüşme, görüşme, telefon görüşmesi