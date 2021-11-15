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Reuters: BAE Veliaht Prensi yıllar sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek
Reuters: BAE Veliaht Prensi yıllar sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in yıllar sonra ilk kez 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:57+0300
2021-11-15T15:59+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
ziyaret
görüşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi veliaht prensi şeyh muhammed bin zayid
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, son yıllardaki krizin ardından ilk kez 24 Kasım'da yıpranan ilişkileri düzeltmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi.Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, ziyarette Veliaht Prens ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.Ajansa konuşan bir yetkili, görüşmede liderlerin ikili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırımları ele alacağını kaydetti.Bir diğer yetkili ise, ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini ifade ederek, "Şeyh Muhammed'in ziyareti, ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.Yetkili, sonrasında Türkiye'den de bir 'üst düzey ziyaretin' gündeme geleceğini dile getirdi.BAE Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Ağustos ayında Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid ile görüşmüştü.Erdoğan, görüşme sonrasında Türkiye'de önemli yatırımların önünü açabilecek bağları geliştirmede ilerleme kaydedildiğini söylemişti.Görüşmeden 2 hafta sonra Erdoğan, BAE Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Öte yandan 23 Kasım'da Türkiye ve BAE ortaklığıyla Dubai'de bir iş forumu düzenleyecek.15 Temmuz darbe girişimi ve 2017'de Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'a uyguladığı abluka nedeniyle Ankara-Abu Dabi ilişkileri zayıflamıştı.Körfez yönetimleri Katar'ı 'teröre destek vermekle' suçlamış, Türkiye ise, BAE'nin darbe girişiminde payı olduğunu iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/bae-yatirim-icin-turkiyede-milyarlarca-dolarlik-varliklari-inceliyor-1049243350.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, ziyaret, görüşme, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi veliaht prensi şeyh muhammed bin zayid

Reuters: BAE Veliaht Prensi yıllar sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek

15:57 15.11.2021 (güncellendi: 15:59 15.11.2021)
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Reuters'a konuşan Türk yetkililer, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in yıllar sonra ilk kez 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, son yıllardaki krizin ardından ilk kez 24 Kasım'da yıpranan ilişkileri düzeltmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi.
Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, ziyarette Veliaht Prens ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.
Ajansa konuşan bir yetkili, görüşmede liderlerin ikili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırımları ele alacağını kaydetti.
Bir diğer yetkili ise, ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini ifade ederek, "Şeyh Muhammed'in ziyareti, ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Yetkili, sonrasında Türkiye'den de bir 'üst düzey ziyaretin' gündeme geleceğini dile getirdi.
BAE Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Ağustos ayında Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid ile görüşmüştü.
Erdoğan, görüşme sonrasında Türkiye'de önemli yatırımların önünü açabilecek bağları geliştirmede ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
Görüşmeden 2 hafta sonra Erdoğan, BAE Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Öte yandan 23 Kasım'da Türkiye ve BAE ortaklığıyla Dubai'de bir iş forumu düzenleyecek.
15 Temmuz darbe girişimi ve 2017'de Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'a uyguladığı abluka nedeniyle Ankara-Abu Dabi ilişkileri zayıflamıştı.
Körfez yönetimleri Katar'ı 'teröre destek vermekle' suçlamış, Türkiye ise, BAE'nin darbe girişiminde payı olduğunu iddia etmişti.
BAE bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
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