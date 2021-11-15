https://tr.sputniknews.com/20211115/rostec-baskani-putinin-limuzininin-markasini-tasiyan-aurus-business-jetin-fiyatini-acikladi-1050808220.html
Rostec Başkanı, ‘Putin’in limuzininin’ markasını taşıyan Aurus Business Jet’in fiyatını açıkladı
Rostec Başkanı, ‘Putin’in limuzininin’ markasını taşıyan Aurus Business Jet’in fiyatını açıkladı
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Sukhoi Superjet 100 temel alınarak geliştirilen yeni VIP Aurus Business Jet’in iç mekan... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T13:04+0300
2021-11-15T13:04+0300
2021-11-15T13:04+0300
dünya
vladimir putin
uçak
limuzin
aurus
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Dubai Airshow 2021’de konuşan Çemezov, “Fuarda gösterilen Aurus Business Jet’in fiyatı içindeki tasarıma bağlı olarak 39-50 milyon dolar civarında olacak. Bu söz gelimi Boeing’in bu tipteki uçağından daha ucuz, zira Boeing’in uçağı yaklaşık 60-65 milyon dolar” ifadelerini kullandı.Rus müşterilerin uçakla ilgilendiğini belirten ve detaylar hakkında bilgi vermeyen Çemezov, yurtdışından da müşterilerin olacağı görüşünde.Çemezov, “Bu eşsiz bir uçak, üst düzey konfor sağlıyor ve çok iyi uçuş menzili var, 7 bin kilometreden fazla… Moskova’dan Vladivostok’a yakıt takviyesi olmadan kolayca uçabiliyor” dedi.Uçakta iki bölüm mevcutFuarda tanıtımı yapılan uçakta iki bölüm bulunuyor. Bir bölümde görüşmeler gerçekleştirmek, yemek yemek mümkün. Diğer bölümde de yatak ve LCD paneller mevcut. Uçağın içerisinde lila aydınlatma olduğu görülüyor. Kokpit ise iki pilotun bulunabileceği şekilde tasarlanmış.SSJ şirketi sözcüsü de Sputnik’e verdiği demeçte “Uçakta yüksek güvenlikli bir kontrol sistemi var, insan müdahalesine minimum düzeyde ihtiyaç duyuluyor” dedi.Putin'in yemin törenine geldiği limuzinin markası altında üretildiRusya’nın ilk lüks segment araç projesi olan Aurus markası altında üretilen yeni uçağın başlıca hedef kitlesinin devlet kurumu yetkilileri, holding, şirket yöneticileri ve uzun mesafelerde seyahat etmek durumunda kalan gösteri dünyasından isimler olması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2018 yılında başkanlık yemin törenine Aurus Senat isimli yerli ve zırhlı bir limuzinle gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/aurus-gokyuzune-cikacak-putinin-limuzinin-markasi-altinda-vip-ucak-uretilecek-1050758899.html
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vladimir putin, uçak, limuzin, aurus
Rostec Başkanı, ‘Putin’in limuzininin’ markasını taşıyan Aurus Business Jet’in fiyatını açıkladı
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Sukhoi Superjet 100 temel alınarak geliştirilen yeni VIP Aurus Business Jet’in iç mekan tasarımına bağlı olarak 39-50 milyon dolar civarında olacağını söyledi.
Dubai Airshow 2021’de konuşan Çemezov, “Fuarda gösterilen Aurus Business Jet’in fiyatı içindeki tasarıma bağlı olarak 39-50 milyon dolar civarında olacak. Bu söz gelimi Boeing’in bu tipteki uçağından daha ucuz, zira Boeing’in uçağı yaklaşık 60-65 milyon dolar” ifadelerini kullandı.
Rus müşterilerin uçakla ilgilendiğini belirten ve detaylar hakkında bilgi vermeyen Çemezov, yurtdışından da müşterilerin olacağı görüşünde.
Çemezov, “Bu eşsiz bir uçak, üst düzey konfor sağlıyor ve çok iyi uçuş menzili var, 7 bin kilometreden fazla… Moskova’dan Vladivostok’a yakıt takviyesi olmadan kolayca uçabiliyor” dedi.
Uçakta iki bölüm mevcut
Fuarda tanıtımı yapılan uçakta iki bölüm bulunuyor. Bir bölümde görüşmeler gerçekleştirmek, yemek yemek mümkün. Diğer bölümde de yatak ve LCD paneller mevcut. Uçağın içerisinde lila aydınlatma olduğu görülüyor. Kokpit ise iki pilotun bulunabileceği şekilde tasarlanmış.
SSJ şirketi sözcüsü de Sputnik’e verdiği demeçte “Uçakta yüksek güvenlikli bir kontrol sistemi var, insan müdahalesine minimum düzeyde ihtiyaç duyuluyor” dedi.
Putin'in yemin törenine geldiği limuzinin markası altında üretildi
Rusya’nın ilk lüks segment araç projesi olan Aurus markası altında üretilen yeni uçağın başlıca hedef kitlesinin devlet kurumu yetkilileri, holding, şirket yöneticileri ve uzun mesafelerde seyahat etmek durumunda kalan gösteri dünyasından isimler olması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2018 yılında başkanlık yemin törenine Aurus Senat isimli yerli ve zırhlı bir limuzinle gelmişti.