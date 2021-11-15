https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-dubai-airshow-havacilik-fuarinda-hangi-ihalari-ve-ucaklari-tanitacak-1050823023.html

Rusya Dubai Airshow havacılık fuarında hangi İHA’ları ve uçakları tanıtacak?

Rusya Dubai Airshow havacılık fuarında hangi İHA’ları ve uçakları tanıtacak?

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec ve insansız hava araçlarının tasarımını ve üretimini yapan Kronştadt şirketinin yetkilileri, Rusya’nın Dubai’deki... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:44+0300

2021-11-15T17:44+0300

2021-11-15T17:44+0300

savunma

dubai

uçak

rostec

helikopter

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Rostec ve Kronştadt şirketinin yetkilileri, Sputnik’e yaptıkları açıklamada Rusya’nın Dubai Airshow 2021 kapsamında tanıtacağı yeni silah ve araçları ile ilgili bilgi verdi.Rostec Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, şirketin yurtdışında ilk kez Rus yapımı yeni tek motorlu beşinci nesil avcı uçağı Checkmate'i tanıtacağını belirtti. Bu uçakta ilk kez modüler temel uygulandığına dikkat çeken Kladov, jetin somut müşterinin istekleri doğrultusunda en iyi şekilde yapılandırılabildiğini ifade etti.Kronstadt Genel Müdürü Sergey Bogatikov ise Orion E keşif ve saldırı insansız hava aracının (SİHA) sisteme kontrol noktasından çok uzak mesafede dahi görev yapmasını sağlayan uydu kanalı ile donatılmış versiyonunun tanıtılacağını, aracın tam ölçekli maketinin yurtdışında ilk kez görücüye çıktığını aktardı.Rus yapımı en yeni İHA’lar ile ilgili bilgilerin de verileceği fuarda Gelios (Helios), Sirius ve Grom araçlarının maket halinde tanıtılacağı kaydedildi.Bu araçların arasında Helios, hem hava hedeflerinin, hem de kara tesislerin radar araçları ile gözetlenmesini sağlayan evrensel bir platform.Kladov, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için ilk kez Ka-226T helikopterinin gerçek prototiplerini, Ka-52 askeri keşif ve saldırı helikopterinin ve Mi-28NE savaş helikopterinin yanı sıra Orion-E SİHA’sının ihracat modifikasyonu ile mobil İHA güvenlik sistemi Sapfir’i göstereceğiz. Ziyaretçilere, Ansat Aurus VIP konfigürasyonu dahil olmak üzere hafif çok amaçlı Ansat helikopterini değerlendirme fırsatı sunacağız” ifadelerini kullandı.Dubai Airshow 2021’de ayrıca MC-21 orta menzilli yolcu uçağı ve Superjet 100 uçağının iş dünyasına hitap edecek uzun menzilli SBJ versiyonu yer alacak. SBJ bu versiyonda ek yakıt sistemi sayesinde 7 bin kilometrenin üzerindeki mesafeleri kat edebiliyor.Dün başlayan Dubai Airshow 2021 havacılık fuarı, perşembe gününe kadar devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/20211115/rostec-baskani-putinin-limuzininin-markasini-tasiyan-aurus-business-jetin-fiyatini-acikladi-1050808220.html

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dubai, uçak, rostec, helikopter