https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-turkiyenin-su-35le-ilgilenmesini-bekliyoruz---1050815856.html

Rusya: Türkiye’nin Su-35’le ilgilenmesini bekliyoruz

Rusya: Türkiye’nin Su-35’le ilgilenmesini bekliyoruz

Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, ABD ile F-16 ve F-35 sevkiyatı konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T15:24+0300

2021-11-15T15:24+0300

2021-11-15T15:24+0300

rusya

su-35

fsvts

dmitriy şugayev

dubai havacılık fuarı

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Şugayev, Dubai Airshow 2021 kapsamında Rossiya-24’e verdiği demeçte Türkiye’yi çok umut vaat eden bir partner olarak değerlendirdiklerini söyledi. Şugayev, “Türkiye’ye ABD’den F-35 ve F-16 sevkiyatı konusunda yaşanan sorunlar malum. Bu da Türkiye’nin ilgisini büyük olasılıkla bizim askeri havacılık sistemlerimize yönelteceğini gösteriyor” dedi. “Su-35 uçağıyla kesinlikle ilgileneceklerini düşünüyorum” diyen Şugayev, beşinci nesil Su-57 uçağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterildiğini hatırlattı. Şugayev, “Devlet Başkanı bu uçağa büyük ilgi gösterdi. Bakacağız. Su-57 her halükarda Rusya Silahlı Kuvvetleri için öncelikli bir uçak. Ancak Su-57’nin ihracat potansiyeli de oldukça yüksek” açıklaması yaptı. ‘Türkiye’ye uçak motoru konusunda yardıma hazırız’ Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye geliştirmekte olduğu beşinci nesil savaş uçağının motorunun yapımını konusunda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Şugayev, “TFX savaş uçağı geliştirmeye yönelik bir programları var. Bildiğim kadarıyla motor konusunda her şey yolunda gitmiyor. Talepte bulunurlarsa yardım ederiz” dedi. Su-35 ve Su-57 uçakları MAKS 2019 havacılık fuarı kapsamında Erdoğan’a tanıtılmıştı. Türkiye daha önce, bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya’dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Ankara, ‘kendi savaş uçağını yapma’ kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-s-400-parcalarinin-turkiyede-uretimi-icin-teknoloji-transferine-basladik-1050812191.html

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rusya, su-35, fsvts, dmitriy şugayev, dubai havacılık fuarı