https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-ve-abdnin-afganistan-ozel-temsilcilerinden-bir-haftada-iki-gorusme-1050822881.html

Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme

Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme

Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcileri Moskova’da bir araya geldi. ABD’li diplomat Tom West, Rus temsilci Zamir Kabulov ile bu hafta ikinci kez görüşmüş... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:42+0300

2021-11-15T17:42+0300

2021-11-15T17:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

afganistan

taliban

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Kabulov ile West, 11 Kasım’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bugün de Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada görüşme sırasında Afganistan’daki sorunları ele aldıklarını söyledi.West, barış, istikrara ulaşmak ve Afganistan’da insan haklarına uyulması için ABD’nin Rusya ve Çin de dahil olmak üzere bölge ülkeler ile birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov’la da bir araya gelen West, Washington’ın Taliban’la görüşmelerinden sorumlu olan Zalmay Khalilzad’ın istifa etmesinin ardından ekimde göreve başlamıştı. West böylelikle göreve başlamasının ardından ilk kez Moskova’ya geldi.West’in görüşmesi Hindistan ve Pakistan’ın da dahil olduğu bölge ziyareti çerçevesinde gerçekleşti.Kabulov ve West, İslamabad’da Çin, Pakistan, Rusya ve ABD’nin yer aldığı görüşme çerçevesinde bir araya gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211111/pakistanda-genisletilmis-troyka-toplantisi-afganistan-ekonomik-cokusun-esiginde--1050703648.html

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