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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-ve-abdnin-afganistan-ozel-temsilcilerinden-bir-haftada-iki-gorusme-1050822881.html
Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme
Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme
Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcileri Moskova’da bir araya geldi. ABD’li diplomat Tom West, Rus temsilci Zamir Kabulov ile bu hafta ikinci kez görüşmüş... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T17:42+0300
2021-11-15T17:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
afganistan
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Kabulov ile West, 11 Kasım’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bugün de Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada görüşme sırasında Afganistan’daki sorunları ele aldıklarını söyledi.West, barış, istikrara ulaşmak ve Afganistan’da insan haklarına uyulması için ABD’nin Rusya ve Çin de dahil olmak üzere bölge ülkeler ile birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov’la da bir araya gelen West, Washington’ın Taliban’la görüşmelerinden sorumlu olan Zalmay Khalilzad’ın istifa etmesinin ardından ekimde göreve başlamıştı. West böylelikle göreve başlamasının ardından ilk kez Moskova’ya geldi.West’in görüşmesi Hindistan ve Pakistan’ın da dahil olduğu bölge ziyareti çerçevesinde gerçekleşti.Kabulov ve West, İslamabad’da Çin, Pakistan, Rusya ve ABD’nin yer aldığı görüşme çerçevesinde bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/pakistanda-genisletilmis-troyka-toplantisi-afganistan-ekonomik-cokusun-esiginde--1050703648.html
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abd, rusya, afganistan, taliban

Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcilerinden bir haftada iki görüşme

17:42 15.11.2021
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Sergey Günev
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Rusya ve ABD’nin Afganistan özel temsilcileri Moskova’da bir araya geldi. ABD’li diplomat Tom West, Rus temsilci Zamir Kabulov ile bu hafta ikinci kez görüşmüş oldu.
Kabulov ile West, 11 Kasım’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bugün de Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.
Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada görüşme sırasında Afganistan’daki sorunları ele aldıklarını söyledi.
West, barış, istikrara ulaşmak ve Afganistan’da insan haklarına uyulması için ABD’nin Rusya ve Çin de dahil olmak üzere bölge ülkeler ile birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov’la da bir araya gelen West, Washington’ın Taliban’la görüşmelerinden sorumlu olan Zalmay Khalilzad’ın istifa etmesinin ardından ekimde göreve başlamıştı. West böylelikle göreve başlamasının ardından ilk kez Moskova’ya geldi.
West’in görüşmesi Hindistan ve Pakistan’ın da dahil olduğu bölge ziyareti çerçevesinde gerçekleşti.
Kabulov ve West, İslamabad’da Çin, Pakistan, Rusya ve ABD’nin yer aldığı görüşme çerçevesinde bir araya gelmişti.

Afganistan- ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Pakistan'da 'genişletilmiş troyka' toplantısı: 'Afganistan ekonomik çöküşün eşiğinde'
11 Kasım, 16:02
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