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Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Han'ın Kovid-19 aşısı yaptırmadığı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:50+0300
2021-11-15T14:50+0300
2021-11-15T14:50+0300
koronavirüs
saadet partisi
vefat
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı.Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Han'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanı yarın Erbaa'da toprağa verilecek.
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saadet partisi, vefat, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Han'ın Kovid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.
Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı.
Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Han'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanı yarın Erbaa'da toprağa verilecek.