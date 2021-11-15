Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211115/savunma-ve-havacilik-fuari-saha-expoda-1235-milyon-dolarlik-anlasma-yapildi-1050832271.html
Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T23:45+0300
2021-11-15T23:45+0300
savunma
havelsan
savunma sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050832611_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b2a144d5e7c3cca8d9435e9bcbecc48a.jpg
Yurt içinden ve dışından savunma ve havacılık firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda atılan imzaların ekonomik karşılığı 123.5 milyon dolar oldu.Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO'ya 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı.Fuarda ürün ve kabiliyetlerin sergilenmesinin yanında 4 gün boyunca çok sayıda iş görüşmesi de gerçekleştirildi. SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123.5 milyon dolar olarak hesaplandı.Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.Buna göre, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için de Motor Sich'in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak.Mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'ye yönelik teslimat sözleşmeleri yanında Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş sözleşmesi imzalandı.Baykar'ın ürettiği hava araçlarına yönelik ayrıca kompozit imalat, jeneratör, hava ve yer data link anten sistemleri, römork gibi alt sistemlere ilişkin anlaşma ve sözleşmelere imza atıldı.Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah sistemlerinden "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşmaları" kapsamında aralarında Anova Ar-Ge Teknolojileri, Meteksan Savunma, Ermaksan'ın aralarında bulunduğu firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıldı.HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava/kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ve hava araçlarına entegre edilmesi kapsamında yakın zamanda başlatılması planlanan proje ve çalışmalar için zemin oluşturuldu.HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım ile iyi niyet anlaşması imzaladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050832611_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f7b769fc1cdb5b861b10247276688ded.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
havelsan, savunma sanayi

Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

23:45 15.11.2021
© AASavunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı.
Yurt içinden ve dışından savunma ve havacılık firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda atılan imzaların ekonomik karşılığı 123.5 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO'ya 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı.
Fuarda ürün ve kabiliyetlerin sergilenmesinin yanında 4 gün boyunca çok sayıda iş görüşmesi de gerçekleştirildi. SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123.5 milyon dolar olarak hesaplandı.
Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.
Buna göre, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için de Motor Sich'in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak.
Mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'ye yönelik teslimat sözleşmeleri yanında Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş sözleşmesi imzalandı.
Baykar'ın ürettiği hava araçlarına yönelik ayrıca kompozit imalat, jeneratör, hava ve yer data link anten sistemleri, römork gibi alt sistemlere ilişkin anlaşma ve sözleşmelere imza atıldı.
Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah sistemlerinden "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşmaları" kapsamında aralarında Anova Ar-Ge Teknolojileri, Meteksan Savunma, Ermaksan'ın aralarında bulunduğu firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıldı.
HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava/kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ve hava araçlarına entegre edilmesi kapsamında yakın zamanda başlatılması planlanan proje ve çalışmalar için zemin oluşturuldu.
HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım ile iyi niyet anlaşması imzaladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:55ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı
00:46Bakan Akar, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü
00:46Lavrov, Sırp mevkidaşıyla Kosova’yı görüştü
00:43Pentagon: İran'a ait helikopter, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı
00:34Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman, 'akil' diyebileceğimiz bir futbol adamı
00:313 günde Türk kara sularına geri itilen 234 göçmen kurtarıldı
00:21İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonun durumundan çok rahatsızım
00:11Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü
00:10Ongun: İBB, şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak
00:07Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi
00:05Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı
00:02Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı
DünBakan Yanık: 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir
DünABD'de opioid ilaç şirketlerine 38 milyar dolarlık tazminat davası
DünHaiti Devlet Başkanı'na suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
DünFBI'a teslim olan Trump'ın eski danışmanı Bannon serbest bırakıldı
DünSavunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Dün10 Kasım’da 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuyan öğretmen açığa alındı
DünBeyaz Saray: Rusya’yı Lukaşenko’ya baskı yapmaya çağırıyoruz
DünErzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Demirhan, Kovid-19'a yenik düştü