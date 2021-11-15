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Selahattin Demirtaş, 'Türkiye soluna' 9 soru sordu
Selahattin Demirtaş, 'Türkiye soluna' 9 soru sordu
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye soluna 9 soru yönelterek, "Çok uzun yıllardır çözülemeyen solda birlik sorununu cezaevinden şakkadanak... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:27+0300
2021-11-15T11:25+0300
politika
selahattin demirtaş
sol
genel seçimler
seçimler
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Bir önceki yazısında HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izleyeceği yolu değerlendiren HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu kez Türkiye soluna 9 soru yöneltti.Demirtaş, bugün Evrensel gazetesinden yayınlanan yazısında bir önceki yazısına çeşitli destek ve eleştirilerin geldiğini kaydetti."Bağımsız, birleşik sol, sosyalist cephe veya çatı parti denemelerinin tümü bizzat sol eliyle her seferinde boşa çıkarılmış, fırsatlar bir bir heba edilmiştir" eleştirisinde bulunan Demirtaş, "Çok uzun yıllardır çözülemeyen solda birlik sorununu cezaevinden şakkadanak çözme iddiasıyla bir çağrı yapmadığımın bilinmesini isterim" diye ekledi.Demirtaş, "Türkiyeli solculara basit sorular sorup sorularıma basit yanıtlar isteyerek meramımı daha net anlatmaya çalışayım" diyerek 9 soru yöneltti.Demirtaş'ın soruları şöyle:'Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım'Demirtaş, yazısını şöyle bitirdi:"Hiç değilse emekçiler için bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Unutmayın, sol akıl işin içinde olmadan toplum, devlet ve dünya daha iyiye evrilemez. Şu, fenomen haline gelmiş karikatürdeki isyanla bitireyim: Millet aç, aç!"
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selahattin demirtaş, sol, genel seçimler, seçimler

Selahattin Demirtaş, 'Türkiye soluna' 9 soru sordu

11:27 15.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin DemirtaşSelahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin Demirtaş
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye soluna 9 soru yönelterek, "Çok uzun yıllardır çözülemeyen solda birlik sorununu cezaevinden şakkadanak çözme iddiasıyla bir çağrı yapmadığımın bilinmesini isterim" dedi.
Bir önceki yazısında HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izleyeceği yolu değerlendiren HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu kez Türkiye soluna 9 soru yöneltti.
Demirtaş, bugün Evrensel gazetesinden yayınlanan yazısında bir önceki yazısına çeşitli destek ve eleştirilerin geldiğini kaydetti.
"Bağımsız, birleşik sol, sosyalist cephe veya çatı parti denemelerinin tümü bizzat sol eliyle her seferinde boşa çıkarılmış, fırsatlar bir bir heba edilmiştir" eleştirisinde bulunan Demirtaş, "Çok uzun yıllardır çözülemeyen solda birlik sorununu cezaevinden şakkadanak çözme iddiasıyla bir çağrı yapmadığımın bilinmesini isterim" diye ekledi.
Demirtaş, "Türkiyeli solculara basit sorular sorup sorularıma basit yanıtlar isteyerek meramımı daha net anlatmaya çalışayım" diyerek 9 soru yöneltti.
Demirtaş'ın soruları şöyle:
Sosyalistler, solcular kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecekler yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecekler?
Kendi adaylarıyla seçime gireceklerse nasıl bir adayla, hangi ilke ve programla seçmenlerin karşısına çıkacaklar?
Seçim kampanyasını nasıl örgütleyecekler?
Olası ikinci turda nasıl bir tutum alacaklar?
Muhalefetin ortak adayı etrafında buluşulacaksa o adayın belirlenmesi, programı, ilkeleri konusunda şimdiden masada olmak için neler yapmak gerekiyor?
Milletvekili seçimlerine, bir çatı partide girilecekse hangi partide buluşulacak? Çatı parti olmayacaksa sol, sosyalist adayların diğer uygun partilerden olabildiğince fazla sayıda aday gösterilebilmesi ve seçilmeleri, sonrasında belki Mecliste en az yirmi kişilik bir sosyalist grubun oluşması için neler yapılabilir? Oluşacak bu sosyalist Meclis grubu, bir çatı partisine dönüşebilir mi? Sosyalist grup olarak olası koalisyon hükümetlerinde yer alınabilir mi? Bu ihtimal varsa hangi kesimler, kimler Meclise taşınırsa daha verimli olur?
Seçimlerde iktidar değişirse valiler, kaymakamlar, rektörler, dekanlar, bakanlık üst düzey bürokrasisi başta olmak üzere on binlerce yeni kadro göreve gelebilir. Soldan ve emekten yana ve kadın kimliğiyle kaç nitelikli bürokrat bu mevkilerde görev alarak demokratikleşmeye sol perspektifle katkı sunabilir? Bu kişiler kimler olabilir?
Solu devlete ve iktidara entegre edip yozlaşma tehlikesine karşı tüm bu çabaların yanında sivil ve kültürel alan, sendikalar nasıl güçlendirilebilir? Bu şekilde, solun bağımsız olarak kitleselleşmesinin önü nasıl açılabilir?
Bunlar yapılmazsa yeni iktidarın sağ, neoliberal, emek karşıtı, çevre karşıtı bir politikaya hızla savrulmayacağının garantisi, tedbiri nedir?

'Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım'

Demirtaş, yazısını şöyle bitirdi:
"Hiç değilse emekçiler için bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Unutmayın, sol akıl işin içinde olmadan toplum, devlet ve dünya daha iyiye evrilemez. Şu, fenomen haline gelmiş karikatürdeki isyanla bitireyim: Millet aç, aç!"
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