Sigortacı Akman: Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile tutanak süresi 10 dakikaya düşüyor

Mor Mozaik Sigortacılık Yöneticisi Oya Akman, telefondan kaza sonrası hasar tutanağı tutmayı sağlayan Mobil Kaza Tutanağı’nın kazandırdığı süre için “Mobil... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

Araç sürücülerinin olası bir kaza durumunda hasar tutanağı oluşturmasını kolaylaştırmak amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilmiş olan Mobil Kaza Tutanağı, kazanın kayda geçmesindeki süreyi kısaltıyor ve tutanağı daha detaylandırarak sürücüye ve sigorta şirketine kolaylık sağlıyor. Mor Mozaik Sigortacılık Yöneticisi Oya Akman, uygulamanın kullanışını ve faydalarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Akman uygulamanın getirdiği kolaylıkları “Biz sigorta sektörü olarak tutanak ilk uygulamaya konulduğunda ciddi endişeler taşıyorduk çünkü sahte hasardan çok korktuk. Bu konu bizim için en önemli konulardan bir tanesiydi ama zaman içerisinde gördük ki sistem kendi içerisinde kurduğu kontrol mekanizmasıyla bu istismarların önüne geçti. Bizlerin hem içi rahatladı hem işlerimiz hafifledi. Şimdi mobil aplikasyon ilk uygulamaya geçtiğinde aynı korkuları yaşar olduk. Aplikasyon kısa sürede kullanılıp hemen bilgiyi ileten bir uygulama ama burada en önemli nokta harita üzerinde kaza yerinin konumlanması dolayısıyla çekilen fotoğrafların çevre kameralarla kontrol edilebiliyor olması ve çekilen fotoğrafların aplikasyona yükleniyor olması kontrol mekanizmalarına çok büyük kolaylık yaratıyor. Aplikasyona kaza ile ilgili her araç sahibinin de aplikasyonu kullanarak kaza hakkında detay vermesi de herkesin işini kolaylaştırılıyor. Dolayısıyla sisteme yüklenen bilgiler karşılaştırmalı kontrol edilebiliyor” diye sıraladı.‘Hasar oranlarının daha hızlı belirlenmesini sağlıyor’Uygulamanın kullanan araç sahiplerine kaza sonrası da bilirkişi raporlarının süresini kısaltarak faydalı olacağını belirten Akman, aplikasyonun kullanılmaması gereken durumlar konusunda “Bilgilerin hasar anında işlenmesi ve sisteme yüklenmesi hasar dosyaların çok daha hızlı açılmasını ve bilirkişiler tarafından daha çabuk kontrol edilerek hasar oranlarının daha hızlı belirlenmesini sağlıyor. Bu da sizin aracınızın servise bırakıldığı andan itibaren tamir onayının alınması için geçen süreci kısaltıyor. Araç sahibi herkesin aplikasyonu indirmesini ve bilgilerini yüklemesini tavsiye ediyoruz. 10-12 dakikadan fazla işlemlerin sürmemesi lazım. Eğer bir vefat veya bedeni hasar varsa bu tutanakların tutulmaması konusunda araç sahiplerini uyarmamız lazım çünkü iş adli bir boyuta geçerse bu aplikasyonun bize bir faydası yok. Bir madde kullandığından şüpheleniyorsak yine tutanak tutmuyoruz. Adli mercileri çağırıp bekliyoruz” diye konuştu.‘Elle tutulan tutanaklar her zaman daha fazla zaman alıyor’Akman, uygulamanın önceki yöntemlere göre süratini “Elle tutulan tutanaklar her zaman daha fazla zaman alıyor çünkü kazayı elle çizmeniz gerekiyor. Üstüne üstlük yanına açıklama yazmanız gerekiyor. Burada da yazıyorsunuz ama fotoğrafı çektikten sonra aracı kenara çekip telefondan hızla yazabilirsiniz. Öbür türlü kaputların üstüne yayılıyor, yanlış yazılabiliyor ve üç nüsha olması gerekiyor. En az bir yarım saati geçiriyoruz” diye açıkladı.

