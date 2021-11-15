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Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı
09:16 15.11.2021 (güncellendi: 09:22 15.11.2021)
© AFP 2021 / PATRICIA DE MELO MOREIRA2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi.
© AFP 2021 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.
A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan, 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken Portekiz, play-offlara kaldı.
🦸♂️ Aleksandar Mitrovic rises from the bench and scores his 33rd goal in his last 35 internationals to snatch Serbia a ticket to the #WorldCup ✈️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2021
🤩 'Mitro' has been absolutely sensational for his country 🇷🇸@FSSrbije | #WCQ pic.twitter.com/G9X8AJCuGp
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çimlerin üzerine oturduğu ve üzüntüsünü gizleyemediği dikkat çekerken ünlü Sırp raket Novak Djokovic de sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu paylaştı.
I believe @DjokerNole is happy about Serbia 🇷🇸 winning their football match tonight 😂😂😂 ⚽️— Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) November 14, 2021
From his IG! pic.twitter.com/Zk64qsn99l
Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.
B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.
13 Kasım, 21:56