Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211115/sirbistan-dunya-kupasi-biletini-portekizin-elinden-aldi-1050800782.html
Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı
Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T09:16+0300
2021-11-15T09:22+0300
spor
sırbistan
portekiz
2022 fifa dünya kupası
eleme
cristiano ronaldo
novak djokovic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050800754_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_426c4b6c8764a9d59223070526856242.jpg
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan, 2-1 kazandı.Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken Portekiz, play-offlara kaldı.Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çimlerin üzerine oturduğu ve üzüntüsünü gizleyemediği dikkat çekerken ünlü Sırp raket Novak Djokovic de sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu paylaştı.Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiye-a-milli-futbol-takimi-cebelitariki-6-0-yendi-1050774487.html
sırbistan
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050800754_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_73343dfefd33b25d0e17ae2c3e0e0f1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, portekiz, 2022 fifa dünya kupası, eleme, cristiano ronaldo, novak djokovic

Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı

09:16 15.11.2021 (güncellendi: 09:22 15.11.2021)
© AFP 2021 / PATRICIA DE MELO MOREIRA2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.
A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan, 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken Portekiz, play-offlara kaldı.
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çimlerin üzerine oturduğu ve üzüntüsünü gizleyemediği dikkat çekerken ünlü Sırp raket Novak Djokovic de sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu paylaştı.
Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.
B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
SPOR
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 yendi
13 Kasım, 21:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce