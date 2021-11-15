https://tr.sputniknews.com/20211115/sirbistan-dunya-kupasi-biletini-portekizin-elinden-aldi-1050800782.html

Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı

Sırbistan, Dünya Kupası biletini Portekiz'in elinden aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finale yükseldi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-15T09:22+0300

spor

sırbistan

portekiz

2022 fifa dünya kupası

eleme

cristiano ronaldo

novak djokovic

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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan, 2-1 kazandı.Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken Portekiz, play-offlara kaldı.Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çimlerin üzerine oturduğu ve üzüntüsünü gizleyemediği dikkat çekerken ünlü Sırp raket Novak Djokovic de sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu paylaştı.Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiye-a-milli-futbol-takimi-cebelitariki-6-0-yendi-1050774487.html

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sırbistan, portekiz, 2022 fifa dünya kupası, eleme, cristiano ronaldo, novak djokovic