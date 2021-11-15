https://tr.sputniknews.com/20211115/somali-madenciler-kazandi-tazminatlari-odenecek-1050813511.html

Somalı madenciler kazandı: Tazminatları ödenecek

Somalı madenciler kazandı: Tazminatları ödenecek

Manisa'da yaklaşık 15 yıl önce kapanan Uyar Madencilik'ten alacakları tazminatları için son 1.5 yıldır mücadele eden Somalı madencilerin talepleri kabul... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:43+0300

2021-11-15T14:43+0300

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ekonomi

soma

madenciler

bağımsız maden-iş sendikası

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın sürecinin çözüme kavuşturulmasında görevli kıldığı Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) ile yapılan görüşmeler sonrasında Somalı mağdur işçilerin tazminatlarının ödenmeye başlanacağı açıklandı.952 madencinin tazminatları ödenmeye başlanacak Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, tazminat mağduru madencilerin 1,5 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi yürüten Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Avukatı Mürsel Ünder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TKİ ile yaptıkları uzun görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kurumun tazminat ödemeleri için bir kaynak bulduğunu dile getirdi.Sendikanın avukatı Mürsel Ünder yaptığı açıklamada, 952 mağdur madencinin tazminatlarının ödenmeye başlanacağını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:“TKİ ödeme için kaynak bulduğunu ve ödemelerin bu kaynaktan yapılacağını belirtiyor. 952 madencimizin ödemesi yapılması konusunda karar alındı. Daha önceki açıklananda SGK kodları bilmecesi vardı.İşverenin girdiği yanlış SGK kodları yüzünden bir çıkmaz vardı. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu sorunu çözüme kavuşturduk. Bizim talebimiz kod alınmazsızın ödemeler yapılsın yönündeydi. Bu talebimizi dikkate aldılar. Bu nedenle Uyar Madencilik'te Darkale maden ocağında çalışan ve tazminat mağduru olan tüm madenci arkadaşlarımız için ödeme yapılıyor. Bu bizim için önemli bir kazanımdır.Uyar Madenciliğin Darkale ve Azyak ocağı olmak üzere iki mader ocağı var. Ancak asıl mesele Darkale ocağında çalışan arkadaşlarımızındı. Bu ocakta çalışan 952 madencimiz için tazminat ödemeleri başlayacak. Ancak Azyak ocağındaki yaklaşık 200 madencimizin tazminatları konusundaki mücadelemiz ise devam ediyor. Ancak Darkale'deki arkadaşlarımızın tazminatlarının bu yıl sonuna kadar ödeneceğinin sözü verildi”Bağımsız Maden İş Sendikası Av.Mürsel Ünder, Uyar Madencilik'te iş kazası geçirdikten sonra tazminatlarını alamayan İdris Sarıkaya, Ali Kandemir ile trafik kazasında hayatını kaybeden madenci Ali Faik İnter'in babasının da tazminat ödemeleri kapsamına alındığını ifade etti.Av. Ünder yaptığı açıklamada şu cümlelere yer yer verdi:“İş kazalarıyla ilgili meselemiz de vardı. Özellikle trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Faik'in babası, Uyar Madencilik'te çalışırken iş kazası geçiren İdris Sarıkaya ve Ali Kandemir'in iş kazasından kaynaklarının tazminatlarıyla ilgili bir sorun vardı. Onları kapsam içine almamışlardı. Ancak en son geçen hafta içinde Ankara'da yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınarak, iş kazası geçiren arkadaşlarımızın da ödemesi başlayacak olan tazminatların kapsamına alınacağının sözü verildi. TKİ'nin genel müdürü tarafından bize bu şekilde ifade edildi”

https://tr.sputniknews.com/20210709/ankaradan-donerken-maden-iscileri-trafik-kazasi-gecirdi-genel-baskan-ve-bir-isci-onderi-yasamini-1044927103.html

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