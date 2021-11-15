https://tr.sputniknews.com/20211115/susam-sokaginda-ilk-asya-kokenli-karakter-1050817560.html

Susam Sokağı'nda ilk Asya kökenli karakter

Susam Sokağı'nda ilk Asya kökenli karakter

Ünlü çocuk programı Susam Sokağı'nın sakinleri arasında Asya kökenli bir kukla katıldı. Bu yeni karakterle ulaşılmak istenen amaç, çocukların ırkçılığın... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T16:16+0300

2021-11-15T16:16+0300

2021-11-15T16:16+0300

güney kore

asya

susam sokağı

çocuk

kukla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050817887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fbd72d5097ac03b0c5ee71bbdb6a591.jpg

Dünyanın en çok izlenen çocuk programlarından Susam Sokağı'nda yeni bir karakter katıldı. 52 yıl önce bugün yayınlanmaya başlanan programın ilk Asya kökenli ABD'li karakteri olan 7 yaşındaki kuklanın adı Ji-young. Korecede 'Ji', 'akıllı', 'bilge' benzeri bir anlam taşıyor. 'Young' ise 'güçlü', 'cesur' anlamlarına geliyor. 'Ji' aynı zamanda 'susam' da demek. 'Susam Sokağı Özel' bölümünde resmen tanıtılacak olan ve 2022'de yayına girecek 53. sezonda sıkça yer alacağı bilgisi paylaşılan Ji-young elektrogitar çalmak ve kaykay yapmaktan hoşlanıyor. Programın Yaratıcı Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Wilson'a göre Ji-young'un ortaya çıkışında, ülkeden Asya kökenlilere ve siyahlara yönelik ırkçı saldırılar önemli rol oynadı. Bu yeni karaktere hayat veren 41 yaşındaki Güney Kore kökenli Kathleen Kim, "Atlanta'daki saldırılarda ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Bu karakterle amaçlarımdan biri ırkçılığın ne olduğunu öğretmeye yardımcı olmak, çocuklara ırkçılığın farkına varma ve tepkilerini dile getirmeyi öğretmeye yardımcı olmak. Diğer beklentim ise TV ekranlarında farklı görünüşten çocuklar görmeyi normalleştirmesi" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/susam-sokagi-karakterlerinin-cocuklara-asi-cagrisi-yapmasina-tepki-minik-kus-bir-komunist--1050575137.html

güney kore

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kore, asya, susam sokağı, çocuk, kukla