https://tr.sputniknews.com/20211115/tesla-ceosu-musktan-abdli-demokrat-vekil-sandersa-hl-hayatta-oldugunu-unutup-duruyorum-1050806657.html

Tesla CEO'su Musk'tan ABD'li Demokrat Vekil Sanders'a: Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum

Tesla CEO'su Musk'tan ABD'li Demokrat Vekil Sanders'a: Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum

ABD'li Demokrat Vekil Sanders refah düzeyi çok yüksek olanların vergi konusunda üzerlerine düşen ödemeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Geçen hafta hisse... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T12:52+0300

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abd

elon musk

tesla

bernie sanders

vergi

hisse

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Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için CEO'su olduğu Tesla'daki hisselerini satmaya devam eden dünyanın en zenginlerinden Elon Musk, Demokrat Senatör Bernie Sanders ile söz düellosuna girdi. Sanders, Twitter hesabında "Aşırı zenginlerin kendi paylarına düşen oranı ödemelerini talep etmeliyiz, nokta" ifadesini kullandı ama bu paylaşımında herhangi birini etiketlemedi. Ancak bu paylaşımı üzerine alınan Musk, 80 yaşındaki Sanders'ın tweet'ini alıntılayarak "Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum" diye yazdı. Geçen hafta 5 milyar dolarlık hisse satışının ardından, 687 milyon dolar değerinde ilave hisse satışı yapan Musk, hızını alamayıp "Daha fazla hisse satmamı ister misin, Bernie? Tak lafına bakar" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211112/musktan-25-milyar-dolarlik-en-pahali-tweetin-ardindan-hisse-satisina-devam-1050745063.html

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abd, elon musk, tesla, bernie sanders, vergi, hisse