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THY günlük 1007 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı
THY günlük 1007 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı
Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Kasım arasında günlük 1007 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:25+0300
2021-11-15T15:40+0300
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uçuş
türk hava yolları (thy)
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 8-14 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 145 bin 512 uçuş, günde 20 bin 787 sefer gerçekleştirildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Graup, günlük 2 bin 102 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.THY, günlük 1007 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 939 seferle 3. sırayı aldı.Pegasus Hava Yolları da 398 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.Raporda, uçuş seferlerinin pandemi öncesi 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 77,6 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta tatil uçuşlarının azalması nedeniyle uçuşların önceki haftaya göre yüzde 3,4 oranında azaldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211105/rakipler-zarara-thy-735-milyon-dolar-kara-uctu-1050509085.html
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thy, uçuş, türk hava yolları (thy)

THY günlük 1007 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı

15:25 15.11.2021 (güncellendi: 15:40 15.11.2021)
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Kasım arasında günlük 1007 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 8-14 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 145 bin 512 uçuş, günde 20 bin 787 sefer gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Graup, günlük 2 bin 102 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.
THY, günlük 1007 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 939 seferle 3. sırayı aldı.
Pegasus Hava Yolları da 398 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.
Raporda, uçuş seferlerinin pandemi öncesi 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 77,6 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta tatil uçuşlarının azalması nedeniyle uçuşların önceki haftaya göre yüzde 3,4 oranında azaldığı kaydedildi.
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