https://tr.sputniknews.com/20211115/thy-gunluk-1007-seferle-avrupada-ikinci-2-sirada-yer-aldi-1050815740.html

THY günlük 1007 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı

THY günlük 1007 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Kasım arasında günlük 1007 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T15:25+0300

2021-11-15T15:25+0300

2021-11-15T15:40+0300

türkiye

thy

uçuş

türk hava yolları (thy)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1043462789_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d6df981cab496b897f3d93a690564f30.jpg

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 8-14 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 145 bin 512 uçuş, günde 20 bin 787 sefer gerçekleştirildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Graup, günlük 2 bin 102 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.THY, günlük 1007 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 939 seferle 3. sırayı aldı.Pegasus Hava Yolları da 398 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.Raporda, uçuş seferlerinin pandemi öncesi 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 77,6 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta tatil uçuşlarının azalması nedeniyle uçuşların önceki haftaya göre yüzde 3,4 oranında azaldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/rakipler-zarara-thy-735-milyon-dolar-kara-uctu-1050509085.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, uçuş, türk hava yolları (thy)