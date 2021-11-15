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https://tr.sputniknews.com/20211115/trump-washingtondaki-otelini-375-milyon-dolara-satiyor-1050804657.html
Trump, Washington'daki otelini 375 milyon dolara satıyor
Trump, Washington'daki otelini 375 milyon dolara satıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Trump International Oteli'nin 375 milyon dolara satılması için Miami merkezli yatırım şirketiyle anlaşmaya vardı. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T11:29+0300
2021-11-15T11:32+0300
ekonomi
abd
donald trump
otel
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Trump'ın Washington DC'deki aile şirketi Trump Organizasyonunun otelin satışı için CGI Merchant Group ile anlaştığı belirtildi. Otelin satışı için 375 milyon dolara anlaşıldığı ve resmi devrinin 2022'nin ilk çeyreğinde yapılacağına işaret edilen açıklamada, satışın ardından otelin yeni isminin Waldorf Astoria olacağı ve Hilton Group tarafından yönetileceği bilgisine yer verildi. Trump Organizasyonu'nun 60 yıllık kira kontratının bulunduğu 263 odalı otel için 2019'dan bu yana alıcı aradığı biliniyor. ABD Senatosunda, 'otelin yabancı hükümetlerden milyonlarca dolarlık ödeme alarak federal yetkililerin diğer hükümetlerden hediye veya ödeme almasını yasaklayan ilgili Anayasa maddesini' ihlal ettiği iddialarıyla Trump aleyhinde soruşturma açılmıştı. Soruşturmada, Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde otelin 70 milyon dolar zarar ettiği ve yabancı hükümetlerden 3.7 milyon dolarlık ödeme aldığı ortaya çıkarılmıştı. Trump Organizasyonu ise soruşturmaya dair raporu 'yanıltıcı' olarak değerlendirmişti.
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abd, donald trump, otel, hilton

Trump, Washington'daki otelini 375 milyon dolara satıyor

11:29 15.11.2021 (güncellendi: 11:32 15.11.2021)
© AFP 2021 / ZACH GIBSONTrump International Oteli
Trump International Oteli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / ZACH GIBSON
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Trump International Oteli'nin 375 milyon dolara satılması için Miami merkezli yatırım şirketiyle anlaşmaya vardı.
Trump'ın Washington DC'deki aile şirketi Trump Organizasyonunun otelin satışı için CGI Merchant Group ile anlaştığı belirtildi. Otelin satışı için 375 milyon dolara anlaşıldığı ve resmi devrinin 2022'nin ilk çeyreğinde yapılacağına işaret edilen açıklamada, satışın ardından otelin yeni isminin Waldorf Astoria olacağı ve Hilton Group tarafından yönetileceği bilgisine yer verildi.
Trump Organizasyonu'nun 60 yıllık kira kontratının bulunduğu 263 odalı otel için 2019'dan bu yana alıcı aradığı biliniyor.
ABD Senatosunda, 'otelin yabancı hükümetlerden milyonlarca dolarlık ödeme alarak federal yetkililerin diğer hükümetlerden hediye veya ödeme almasını yasaklayan ilgili Anayasa maddesini' ihlal ettiği iddialarıyla Trump aleyhinde soruşturma açılmıştı. S
oruşturmada, Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde otelin 70 milyon dolar zarar ettiği ve yabancı hükümetlerden 3.7 milyon dolarlık ödeme aldığı ortaya çıkarılmıştı. Trump Organizasyonu ise soruşturmaya dair raporu 'yanıltıcı' olarak değerlendirmişti.
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